Huawei, iki yeni akıllı saat çıkaracak!

Akıllı saatleriyle kullanıcısının beğenisini kazanan Huawei, çıkaracağı iki adet akıllı saat için çalışmalara başladı.

Güncellenme 11 Mart 2019 14:42

Geçtiğimiz yıl Watch GT akıllı saatiyle kullanıcılarının beğenisini kazanan Huawei, 2 adet yeni akıllı saatin i tanıtmak için harekete geçti.

İki yeni model sunacak

26 Mart’ta Huawei P30 ve P30 Pro‘yu tanıtacak olan Huawei, aynı zamanda Watch GT’nin iki yeni modeli olacak olan Watch GT Active ve Watch GT Elegant'ı da görücüye çıkaracak.

Daha uzun bir pil ömrü sunacak

Akıllı saatler, hem İOS hem de Android desteğiyle birlikte gelecek. Saatler, kalp atış hızını, uyku durumunu ve egzersizleri hızlı bir şekilde takip edebilecek. Ayrıca, her iki akıllı saatin Watch GT’ye kıyasla daha uzun bir pil ömrü sunacağı belirtiliyor.

Kendi işletim sistemini kullanacak

Öte yandan 1,39 inç büyüklüğünde bir OLED ekran üzerine kurulu olacak olan saatler, birçok farklılığı da bünyesinde barındırıyor. Wear OS’un aksine Huawei’nin kendi işletim sistemini kullanacağı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Toplamda 4 farklı renk seçeneği ile satışa sunulacak olan saatlerin 250 ve 300 dolar arasında bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.