Huawei, gözünü zirveye dikti!

Çinli şirket Huawei, en büyük akıllı telefon üreticisi olma unvanını Samsung'dan almak için harekete geçti.

Güncellenme 03 Nisan 2019 11:00

Bir hayli geriden gelerek rakiplerini yakalayan Çinli şirket Huawei, şimdilerde ise gözünü liderliğe dikmiş durumda. Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi olma yolunda en büyük rakibi Samsung ile başa baş bir mücadele veren Çinli şirket, gelecek sene en büyük akıllı telefon üreticisi unvanını Samsung'dan almak istiyor.

Richard Yu’dan önemli açıklamalar

Huawei tüketici elektroniği birimi CEO'su Richard Yu, gelecek yılın sonunda Samsung'u geride bırakarak dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi olacaklarını iddia etti.

Huawei'nin asıl rakiplerinin Samsung ve Apple olduğunu ifade eden Richard Yu, gelecek sene dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi olacaklarını iddia etti. Yu ayrıca, akıllı telefon kullanıcılarının daha büyük ekranlı telefonlar istediğini vurgulayarak, katlanabilir telefonların önemine dikkat çekti.

Katlanabilir telefon fiyatları düşecek

Richard You, Huawei'nin ilk katlanabilir telefonu Mate X'in başlangıçta çok pahalı satılacağını belirtirken, yakında katlanabilir telefon fiyatlarının düşeceğini ifade etti. Katlanabilir ekran teknolojisinin henüz yeni olduğu için pahalı olacağını sözlerine ekleyen Yu, bu teknoloji geliştikçe fiyatın da düşeceğini söyledi.