Huawei bombayı patlattı! Play Store yerine o firma ile görüşüldü

Google tarafından Android lisansı iptal edilen Huawei'nin Play Store yerine Aptoide ile görüştüğü ortaya çıktı.

Güncellenme 23 Mayıs 2019 14:36

Google, geçtiğimiz günlerde Çinli telefon üreticisi Huawei’nin Android lisansını iptal etmişti. Huawei, bu süreçte Play Store’a alternatif olabilecek Aptoide ile görüşmelere başladı.

Play Store’un tek rakibi ile görüşmelere başladı

Google'ın Huawei ile donanım, yazılım ve teknik hizmetler alanında iş yapmayı bıraktığını açıklamasının yankıları hala sürüyor. Alınan bu kararın ardından kullanıcılarını endişeye sürükleyen Huawei, çözüm olarak çalışmalara başladı. Yeni raporlara göre Huawei markasının, ilerleyen dönemlerde kullanıma sunulması için Google Play Store'nin tek rakibi olarak gösterilen Aptoide ile görüşmelere başlandığı öğrenildi.

Google’ın tüm hizmetlerini kaybetti

Android lisansının iptal edilmesinin ardından Play Store başta olmak üzere Google çatısı altındaki tüm hizmetleri kaybeden Çinli şirket, kullanıcılarına daha iyi hizmet verebilmek için alternatif çözüm yolları üzerinde çalışmalarına uygulama pazarı yönünde hız kazandırdı.

Aptoide'nin farkı nedir?

Android işletim sisteminde çalışan mobil uygulamalar için alternatif bir pazar olan Aptoide, Play Store'dan farklı olarak merkezi bir mağaza kullanmıyor. Bunun yerine ise her kullanıcı kendi mağazasını yönetiyor.

Şu an için görüşmeler kapalı kapıların ardında yapılıyor. Bu da Huawei kullanıcılarını sessiz bir bekleyişe sürüklüyor.