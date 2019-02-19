Honor Türkiye'den "güvenlik" açıklaması

Huawei'nin alt markası Honor'un resmi Instagram Türkiye hesabı, dün üç saatliğine ele geçirildi.

Güncellenme 19 Şubat 2019 13:43

Huawei'nin alt markası Honor'un resmi Instagram Türkiye hesabı, dün hacklendi. Hesabı ele geçiren kişi, hesap üzerinden canlı yayınlar ve paylaşımlar yaparak bir amacının olmadığını belirtti.

Hesabı ele geçiren kişi Bulgaristan’da yaşıyor

Honor Türkiye’nin resmi hesabından bazı paylaşımlar yapan ve hikayeler gönderen kişi, polisin onu yakalayamayacağını ve Bulgaristan'da ikamet ettiğini söyledi.

Yaklaşık olarak üç buçuk saatliğine ele geçirilen hesap, daha sonra 23.40’ta Honor tarafından geri alındı. Hesabın onaylı olmasına rağmen Honor’a ait olmadığı, takipçi artırmak için bu hesabın kullanıldığı dedikoduları yayıldı.

Honor Türkiye’den açıklama

Ensonhaber.com editörleri Honor Türkiye yetkilileri ile iletişime geçerek olayın içyüzünü öğrendi. İlgili kişiler, @honorturkiye Instagram hesabının Honor'a ait olduğunu belirtti.

Yapılan açıklamada; Honor Türkiye hesabına, 18 Şubat 2019 tarihinde bir siber saldırı gerçekleştirildiğini, Instagram hesabına 20.10 ile 23.40 arasında ulaşmakta sorun yaşadıklarını, 23.40 itibarıyla sorunun çözüldüğünü, hesabın kontrolünün tekrar kontrollerine geçtiğini, siber saldırıda bulunanlar hakkında yasal süreç başlatıldığını, yasa dışı olarak yapılan paylaşımlarla takipçilerine verilen rahatsızlık nedeni ile özür dilediklerini, müşterilerin kişisel verileri konusunda herhangi bir güvenlik probleminin bulunmadığını söyledi.