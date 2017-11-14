Honduras ve Avustralya arasında drone krizi!

Dünya Kupası maçı öncesinde Honduraslı yöneticiler, Avustralya'yı drone ile casusluk yapmakla suçladı.

Güncellenme 14 Kasım 2017 16:14

2018 Dünya Kupası Kıtalararası Play-Off rövanşında Honduras'ın Avustralya'ya konuk olacağı mücadele öncesinde Honduras Teknik Direktörü Jorge Luis Pinto ilginç bir iddiada bulundu.

Honduras'ta 0-0 biten ilk maçın ardından Pinto, Avustralya'yı drone ile 'casusluk' yapmak ve kapalı antrenmanı gizlice takip etmekle suçladı.

"Bu bir casusluktur"

Honduras Futbol Federasyonu ise resmi Twitter hesabından Sidney'de maçın oynanacağı Olimpiyat Stadyumu'nda yapılan antrenmandan 'drone'un görüntüsünü paylaştı. Honduras Teknik Direktörü Pinto olayla ilgili yaptığı açıklamada "Avustralya gibi gelişmiş bir ülke için utanç verici. Bu kadar saf olmayalım bu bir casusluktur. Avustralya, bize geldiğinde her banyoyu, tuvaleti, antrenman yaptıkları stattaki her kutuyu kontrol etti. Bu, Fair Play'in ve yarın oynanacak spor müsabakasının erdemini azaltan bir hareket" dedi.

"Bilgilerimizi sızdırdılar"

Bununla da kalmayan Kolombiyalı çalıştırıcı, Honduras basınından bir kişinin taktik detaylarını Avustralya ile paylaştığını ifade etti. Pinto, "Drone olayını ve bir gazetecinin takımımızla ilgili bilgileri sızdırması ihtimali dışında burada oldukça iyi karşılandık" diye konuştu.