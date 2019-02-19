Honda'dan flaş karar! Türkiye'den çekiliyor mu?

Honda, Türkiye’deki üretimlerini de ilgilendiren yeniden yapılandırma kapsamında Civic Sedan modelini artık üretmeyeceklerini duyurdu.

Güncellenme 19 Şubat 2019 12:33

Honda, Türkiye’deki üretimlerini de ilgilendiren yeniden yapılandırma açıklaması yaptı. Açıklamaya göre; firmanın 2021’de Türkiye’de üretimi yapılan Civic Sedan’ın üretiminin durdurulacağı belirtildi. Otomotiv devi ayrıca, Honda Türkiye A.Ş.’nin güncel olarak yıllık 38.000 üretim yaptığını belirttiği açıklamasında, Türk hissedarlar ile bu süreçte yapıcı diyalogların devam edeceğini, Türkiye’deki çalışmalarına devam edeceklerini duyurdu.

Civic modelinin seri üretimine başlandı

Honda, 1997’den bu yana Civic modelinin seri üretimine başladı. Firma, Ocak 2003 tarihinden itibaren Honda Türkiye A.Ş. olarak yüzde 100 Honda Motor Co. sermayesi ile faaliyetlerini sürdürüyordu. Honda; yıllık 50 bin üretim kapasitesi ile Gebze fabrikasında 770 kişi çalıştırıyordu. Fabrikada üretilen Civic Sedan modeli Almanya, Polonya, Romanya gibi Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Mısır ve İsrail'e ihraç edilmekteydi.