Hollanda'nın skandal kararına Türkiye'den ilk tepki!

AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik, Hollanda'nın 1915 olayları hakkında verdiği kararı sert bir dille eleştirdi.

Güncellenme 23 Şubat 2018 11:20

Hollanda'nın skandal 1915 kararıyla ilgili açıklama yapan AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, "Bizim için yok hükmünde bir karar" diyerek karara tepki gösterdi.

"Hollanda bu konuda dikkatli davranmalı"

Bakan Çelik, "Bizim arzu ettiğimiz şey, Srebrenitsa gibi bir soykırım meselesinde son derece sorumluluğu olan, son derece yanlış işlere imza atmış olan, bu soykırım konusundaki sorumluluğu açık olan Hollanda'nın bu konularda daha dikkatli davranması gerektiğiydi. Dolayısıyla Türkiye açısından bir geçerliliği yoktur" dedi.

"Hiçbir geçerliliği yoktur"

Hollanda'nın 1915'te yaşanan olayları "sözde soykırım" olarak kabul etmesine tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı ise, "Bir ülkenin meclisinin aldığı söz konusu mesnetsiz kararların ne tarihte ne adalette yeri vardır. Dolayısıyla hiçbir hukuki bağlayıcılığı ve geçerliliği yoktur" ifadesini kullandı.