Hollandalı gazeteci neden sınır dışı edildi?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Hollanda polisinin Türkiye'den istediği gazetecinin sınır dışı edildiğini duyurdu.

Güncellenme 17 Ocak 2019 14:27

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Hollanda gazetesi Het Financieele Dagblad muhabiri olarak görev yapan Johanna Cornelia Boersma'nın bu sabah sınır dışı edildiğini duyurdu. Altun, gazetecinin Hollanda polisi tarafından paylaşılan “terör örgütüyle bağlantılı olduğu" istihbaratı üzerine sınır dışı edildiğini vurguladı.

Hollanda polisi bilgi istedi

Bu kararın gazetecinin Türkiye’de gerçekleştirdiği gazetecilik faaliyetleriyle ilgisinin bulunmadığını dile getiren Altun, ilgili Türk makamlarıyla bir süre önce Hollanda polisi tarafından istihbarat paylaşımı yapılarak şahsın bir terör örgütüyle bağlantılı olduğu bilgisinin verildiğini ve Boersma’nın Türkiye’ye giriş ve çıkış bilgilerinin istendiğini belirtti.

Türkiye terör örgütlerinin hedefinde

Altun, Türkiye’nin son yıllarda PKK ve DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin bağlantısı olduğunu, 2 binin üzerinde masum vatandaşın teröre kurban verildiğini aktardı.

“Bu alanda iş birliği devam etmeli”

Bugüne kadar uluslararası ortakların desteğiyle terör örgütleriyle bağlantılı on binlerce şahıs hakkında tahdit kararının alındığını ifade eden Altun, “Karşı karşıya bulunulan tehdidin ciddiyeti sebebiyle Hollanda gibi dost ve müttefik ülkelerle iş birliği yapıyor, ulusal güvenliğimizin ve Avrupa'nın güvenliğine yönelik tehditlerin tespiti ve engellenmesi için onların görüşlerinden faydalanıyoruz. Bu alanda iş birliğinin tüm terör örgütlerine karşı devam etmesini temenni ediyoruz” dedi.