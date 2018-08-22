Hollanda'dan Türkiye'yi kızdıracak açıklama

Rutte, Hollanda'da Başkan Erdoğan'ın talimatı ile açılacak Türk okulları hakkında açıklama yaptı.

Güncellenme 22 Ağustos 2018 13:18

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Türkiye’yi kızdıracak bir açıklama yaptı. Rutte, istenmeyen şeyler olup olmadığı konusunda okulların çok sıkı bir şekilde takip edileceğini, Türkiye'deki gelişmelerin arzu ettikleri yönde gitmediğini, hafta sonu okullarında öğrencilere kurabiye pişirmeyi öğretmeyeceklerinin kesin olduğunu söyledi.

Yeni sorunlar yaşanabilir

Hollanda basını, Türkiye ile ikili ilişkilerin normalleştirilmesi sürecinde böyle bir konunun gündeme gelmesinin iki ülke arasında yeniden sorun yaratacağını öne sürdü.

Rutte’den açıklama

Bu okulların Türkiye kökenli göçmenlerin Hollanda toplumuna uyumuna katkı sağlamayacağını iddia eden Rutte, öğrencilerin aynı zamanda Hollanda vatandaşı olduğunu, onların toplumun bir parçası olmasını önemsediklerini belirtti.

Başkan Erdoğan talimat verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Avrupalı Türklerin kendi dil ve dinlerini korumak zorunda olduklarını açıklamasından sonra YTB tarafından hafta sonu okulları gündeme gelmişti.

5 saat ders verilecek

Önümüzdeki günlerde hayata geçirilecek, "Yurt dışındaki genç Türklerin kimliğini ve kültürünü korumayı ve vatan bağlarını güçlendirmeyi" amaçlayan proje kapsamında, 6-17 yaş arası Türkiye kökenli çocuklara haftada 5 saat ders verilecek.

Eğitimin içeriği

Buna göre derslerin 2 saatini Türkçe, 3 saatini ise tarih, din, sanat dersleri ve sosyal çalışmalar oluşturacak. Ayrıca bu proje Türkiye tarafından finanse edilecek.