Hollanda'dan Türkiye'yi kızdıracak açıklama
Rutte, Hollanda'da Başkan Erdoğan'ın talimatı ile açılacak Türk okulları hakkında açıklama yaptı.
Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Türkiye’yi kızdıracak bir açıklama yaptı. Rutte, istenmeyen şeyler olup olmadığı konusunda okulların çok sıkı bir şekilde takip edileceğini, Türkiye'deki gelişmelerin arzu ettikleri yönde gitmediğini, hafta sonu okullarında öğrencilere kurabiye pişirmeyi öğretmeyeceklerinin kesin olduğunu söyledi.
Yeni sorunlar yaşanabilir
Hollanda basını, Türkiye ile ikili ilişkilerin normalleştirilmesi sürecinde böyle bir konunun gündeme gelmesinin iki ülke arasında yeniden sorun yaratacağını öne sürdü.
Rutte’den açıklama
Bu okulların Türkiye kökenli göçmenlerin Hollanda toplumuna uyumuna katkı sağlamayacağını iddia eden Rutte, öğrencilerin aynı zamanda Hollanda vatandaşı olduğunu, onların toplumun bir parçası olmasını önemsediklerini belirtti.
Başkan Erdoğan talimat verdi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Avrupalı Türklerin kendi dil ve dinlerini korumak zorunda olduklarını açıklamasından sonra YTB tarafından hafta sonu okulları gündeme gelmişti.
5 saat ders verilecek
Önümüzdeki günlerde hayata geçirilecek, "Yurt dışındaki genç Türklerin kimliğini ve kültürünü korumayı ve vatan bağlarını güçlendirmeyi" amaçlayan proje kapsamında, 6-17 yaş arası Türkiye kökenli çocuklara haftada 5 saat ders verilecek.
Eğitimin içeriği
Buna göre derslerin 2 saatini Türkçe, 3 saatini ise tarih, din, sanat dersleri ve sosyal çalışmalar oluşturacak. Ayrıca bu proje Türkiye tarafından finanse edilecek.