Hollanda'da başörtülü küçük kıza çirkin saldırı!

Hollanda'da 18 yaşındaki iki saldırgan 14 yaşındaki bir kız çocuğunu başörtüsünü çıkarmadığı için darp etti.

Güncellenme 27 Şubat 2018 15:21

Hollanda'nın Emmeloord kentinde yaşayan 14 yaşındaki bir kız çocuğu başörtüsünü çıkarmak istemediği için iki kişi tarafından darp edildi.

14 yaşındaki kızın yolunu kestiler

Hollanda'da yaşanan olayda, 18 yaşında oldukları açıklanan iki kişi bisikletle evine giden henüz 14 yaşındaki bir kız çocuğunun yolunu kesti. Küçük kız başörtüsünü çıkarmak isteyen iki kişiye direnince saldırganlar kızı darp etti.

Küçük kız tedavi altına alındı

Hafif bir beyin sarsıntısı geçiren ve vücudunun bazı bölgelerinde morluklar oluşan kız çocuğu tedavi altına alındı. Polis, 14 yaşındaki küçük kıza saldıran iki genç saldırganı arıyor.

Saldırganlar 18 yaşında

Hollanda polisinin verdiği bilgiye göre, geçen hafta Çarşamba günü iki genç bisikleti ile okulundan evine dönen 14 yaşındaki öğrencinin yolunu kesti. Saldırganlar kızdan başörtüsünü çıkarmasını istediler. 18 yaşındaki iki saldırgan daha sonra bu duruma hayır diyerek yoluna devam eden kızın üzerine, koşarak bisikletten ittiler.

Yere düştükten sonra tekme attılar

Saldırganlar yere düşen kız çocuğunun kafasına ve beline tekmelerle saldırdı. Saldırganların darp ettikten sonra olay yerinden ayrılmasının üzerine evine giden kız çocuğu, polisi arayarak şikayetçi oldu.

Beyin kanaması geçirdi

Olayın ardından hastaneye giden 14 yaşındaki kız çocuğunun hafif bir beyin kanaması geçirdiği, vücudunda morluklar olduğunu bildirildi.

Polis saldırganları arıyor

İnternet sitesi üzerinden görgü tanıklarının bilgi vermesi çağrısında bulunan polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.