Hollanda'da başörtülü küçük kıza çirkin saldırı!
Hollanda'da 18 yaşındaki iki saldırgan 14 yaşındaki bir kız çocuğunu başörtüsünü çıkarmadığı için darp etti.
Hollanda'nın Emmeloord kentinde yaşayan 14 yaşındaki bir kız çocuğu başörtüsünü çıkarmak istemediği için iki kişi tarafından darp edildi.
14 yaşındaki kızın yolunu kestiler
Hollanda'da yaşanan olayda, 18 yaşında oldukları açıklanan iki kişi bisikletle evine giden henüz 14 yaşındaki bir kız çocuğunun yolunu kesti. Küçük kız başörtüsünü çıkarmak isteyen iki kişiye direnince saldırganlar kızı darp etti.
Küçük kız tedavi altına alındı
Hafif bir beyin sarsıntısı geçiren ve vücudunun bazı bölgelerinde morluklar oluşan kız çocuğu tedavi altına alındı. Polis, 14 yaşındaki küçük kıza saldıran iki genç saldırganı arıyor.
Saldırganlar 18 yaşında
Hollanda polisinin verdiği bilgiye göre, geçen hafta Çarşamba günü iki genç bisikleti ile okulundan evine dönen 14 yaşındaki öğrencinin yolunu kesti. Saldırganlar kızdan başörtüsünü çıkarmasını istediler. 18 yaşındaki iki saldırgan daha sonra bu duruma hayır diyerek yoluna devam eden kızın üzerine, koşarak bisikletten ittiler.
Yere düştükten sonra tekme attılar
Saldırganlar yere düşen kız çocuğunun kafasına ve beline tekmelerle saldırdı. Saldırganların darp ettikten sonra olay yerinden ayrılmasının üzerine evine giden kız çocuğu, polisi arayarak şikayetçi oldu.
Beyin kanaması geçirdi
Olayın ardından hastaneye giden 14 yaşındaki kız çocuğunun hafif bir beyin kanaması geçirdiği, vücudunda morluklar olduğunu bildirildi.
Polis saldırganları arıyor
İnternet sitesi üzerinden görgü tanıklarının bilgi vermesi çağrısında bulunan polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.