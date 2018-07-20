Hollanda ve Türkiye arasında yeni bir sayfa açılıyor!

Bakan Çavuşoğlu, Hollanda ile yaşanan kriz sonrası artık olumlu gelişmeler yaşandığını, iki devletinde karşılıklı büyükelçi atayacağını söyledi.

Güncellenme 20 Temmuz 2018 15:22

Türkiye ile Hollanda arasındaki gerilime artık bir son vermek için sıcak gelişmeler yaşandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu mevkidaşı ile telefonda görüştü. Bu konuda ilk olumlu adımın büyükelçilerin atanması olacağı belirtildi.

İki lider hangi konuyu görüştü?

Konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, NATO Zirvesi kapsamında Hollandalı mevkidaşı Stef Blok'la bir görüşme gerçekleştirdiğini, geçen yıl 11 Mart'ta meydana gelen ve ilişkileri bozan üzüntü verici olayları ele aldıklarını söyledi.

Hollandalı bakan mektup göndermiş

Bu görüşmede Hollandalı mevkidaşının bir mektup ileterek ilişkilerin normalleştirilmesi arzusunu teyit ettiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, mektup sonrası kendisi ile ayrıca telefonda görüşme yaptıklarını, ilişkilerin önünü açmak için atılacak adımlar konusunda mutabık kaldıklarını ifade etti.

Büyükelçiler atanacak

Bakan Çavuşoğlu, bu kapsamda atılacak ilk adım olarak ortak bir adım atacaklarını, büyükelçileri karşılıklı olarak kısa zamanda atamak üzerinde mutabık kaldıklarını belirtti.

Blok’u Türkiye’ye davet etti

Ayrıca, ülkeler arasındaki diyalog ve güveni yeniden tesis etmek istediklerini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, ilişkileri eski seyrine sokacak müteakip yol haritasını belirlemek üzere Hollandalı mevkidaşı Blok'u Türkiye'ye davet ettiğini söyledi.

Hollanda’da 450 bin Türk var

Bakan Çavuşoğlu, Hollanda'da 450 bin kişiden meydana gelen büyük bir Türk toplumu bulunduğunu, Türkiye'de en büyük doğrudan yabancı yatırıma sahip bu ülkeyle ilişkilerin düzelmesi yolunda, dış politikada her zaman olduğu üzere milli menfaatler doğrultusunda hareket edeceklerini vurguladı.