Hocasına aşk mektubu yazdı, hapis cezası aldı

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde okutmanlık yapan Gökçe Y.'ye aşk mektupları yazan yabancı uyruklu öğrencinin bir yıla kadar hapsi istendi.

Güncellenme 19 Haziran 2018 12:29

Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde eğitim gören yabancı uyruklu bir öğrenci öğretmenine aşk mektubu yazıp hediyeler gönderince bir yıla kadar hapsi istendi.

Hocasına aşk mektubu yazdı

KTÜ Yabancı Dil Yüksek Okulu'nda 4 yıldır okutman olarak görev yapan Gökçe Y.'den ders alan Gürcistan uyruklu Davıt Mikeladze tarafından bir mektup yazıldı. Öğrenci yazdığı mektupta hocasına olan aşkını dile getirirken evlenme teklifinde de bulundu.

Fotoğraf çekip Facebook’a koydu

Gökçe Y.'nin ofisine oyuncak ayı ve çiçek bırakan Davit Mikeladze, ayrıca derste telefonuyla gizli çektiği fotoğrafları Facebook üzerinden hocasına gönderdi.

Savcılığa suç duyurusunda bulundu

Yabancı uyruklu öğrencinin yaptıklarından iyice bunalan talihsiz okutman, önce bu kişiyi uyardı. Mikeladze, tüm uyarılara rağmen okutmana hediyeler göndermeye ve fotoğrafını çekmeye devam etti. Bunun devam etmesi üzerine Gökçe Y., kendisini rahatsız eden Gürcü öğrenci hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Bir yıl hapsi istendi

Davit Mikeladze adlı öğrenci tüm aramalara rağmen bulunamadı. Soruşturmayı tamamlayan savcı, Gürcü öğrenci hakkında kişilerin huzur ve sükûnunu bozduğu gerekçesiyle 3 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.