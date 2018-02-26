Hocalı'da neler yaşandı?

Bugün insanlık tarihinin en kapsamlı soykırımlarından olan Hocalı Katliamının yıldönümü...

Güncellenme 26 Şubat 2018 14:15

İnsanlık tarihinin en kanlı katliamlarından biri olan Hoca Katliamı'nın üzerinden tam 26 yıl geçti. Katliam, Karabağ Savaşı sırasında 26 Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı'da yaşayan Azeri sivil vatandaşların Ermeni askeri tarafından öldürülmesiyle gerçekleşti. 1991 yılında Ermeni askeri tarafından ablukaya alınan Hocalı, 936 kilometrekarelik bir alana sahipti. 2 bin 605 ailenin yaşadığı Hocalı'nın toplam nüfusu 11 bin 356 kişiydi.

İntikam için yapıldı

Verilen bilgilere göre, Hocalı Katliamı, Ermenistan'ın ve 366. Motorize Piyade Alayı'nın desteğindeki Ermeni güçleri tarafından gerçekleştirilti. Ayrıca Karabağ Savaşı sırasında Ermeni askerlerine komutanlık yapmış bir komutan olan bugünkü Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan ve Markar Melkonyan'ın aktardığına göre kardeşi Monte Melkonyan, katliamın Ermeni güçler tarafından yapılan bir intikam olduğunu belirtmişti.

En kapsamlı katliam

İnsan Hakları İzleme Örgütü, bu katliamın Dağlık Karabağ'ın işgalinden bu yana gerçekleşen en kapsamlı sivil katliamı olarak nitelendirmiştir.

Kaç kişi hayatını kaybetti?

Azerbaycan yaptığı resmi açıklamada saldırıda, 106 kişi kadın, 83 kişi ise çocuk olmak üzere toplam 613 Azerbaycanlı hayatını kaybettiği belirtildi.

Cesetler gözleri oyulup, yakıldı

Ermeni askerlerin 1992 yılında 25 Şubat gecesi bölgedeki 366. Alayın da desteği ile önce giriş ve çıkışını kapadığı Hocalı kasabasında, resmi kaynaklara göre 83 çocuk, 106 kadın ve 70 fazla yaşlıyla birlikte toplamda 613 kişi katledildi. 487 kişi ağır yaralandı. 1275 kişi ise rehin alınmış ve 150 kişi ise kayıplara karışmıştı. Cesetler üzerinde yapılan incelemelerde, bazı cesetlerin yakıldığı, gözlerinin oyulduğu, başlarının kesildiği tespit edilmiştir. Bu vahşete, hamile kadınlar ve çocukların da maruz kaldığı tespit edilmiştir.