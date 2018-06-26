Hızlı kilo vermek isteyenler bunları mutlaka uygulamalı!

Uzmanlar hızlı kilo vermek için neler yapmak gerektiği konusunda ufak ipuçları verdi.

Güncellenme 26 Haziran 2018 16:53

Beslenme alışkanlıklarınızda yapacağınız ufak değişikliklerle sizde daha hızlı kilo verebilirsiniz peki nasıl mı?

Düzenli olarak egzersiz yapıyorsunuz ve kilo verme hızınızı artırmak istiyorsanız oksijenli ortamda spor yapmayı deneyebilirsiniz. Çok daha hızlı ince bir görünüme sahip olabilirsiniz. Aynı zamanda her 20 dakikada bir 1 bardak su içerek de yağların yakılma hızını hızlandırmış olursunuz.

İdeal olan kaç öğündür?

Sağlıklı bireylerin aslında 4 öğün şeklinde ilerlemeleri gerekmektedir. Bu da kahvaltı, öğle, ikindi ve akşam yemeği şeklinde olmalıdır ve öğünler arasında en az 3 saat ile en fazla 6 saat zaman aralığı bulunmalıdır.

Kaç litre su içilmeli?

Günde litrelerce su içmek sizi zayıflatmak. Vücut dengesini korumak için su çok önemlidir. Normal insanların günde en az 8 bardak su içmeleri gerekmektedir. Ancak kilo vermek yerine yağ yakımını hızlandırmak isteyen kişilerin en az günde 13 bardak su içmeleri gerekmektedir. Metabolizmayı hızlandırmak için en fazla 5 fincan yeşil çay içmek gerekirken vücut direnci adına da 2 fincan siyah çay içmek sağlıklı olacaktır.

Su dışındaki bu içecekler öğünlerden bir saat sonra içildiği takdirde besinlerin değerlerini kaybetmez.

Tempolu yürüyüş

Zayıflamak isteyen kişilerin yaptığı en büyük hatalardan biri de hızlı tempolu yürüyüş yapmaktır. Kilo vermeye çalışırken kilo veriminin azalmaması adına ve daha ince görünmek için yavaş tempolu yürüyüş yapmak her zaman daha sağlıklı olanıdır. Yürüyüş bandına çıktığınızda en az 4,0 ile en yüksek 5,2 aralığında 70 dakika gibi bir zamanda yürümek sağlıklı olacaktır. Haftada 4 kez yapılan egzersizler karın, kalça ve basen yağlarından kurtulmak için yardımcı olacaktır.

Egzersiz sürecinde oksijen kontrolünü iyi yapmak gerekir. Tüm süre boyunca oksijeni iyi almak çok önemlidir. Bu süre içerisinde burundan nefes almak son derece etkilidir.