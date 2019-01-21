Hızlı kilo vereyim diye bu hataya düşmeyin!

Uzmanlar kilo verirken dikkat edilmesi gereken en önemli şeyin yağdan gitmesi gerektiğini vurguluyor. Peki sağlıklı kilo vermek için neler yapmak gerekir?

Güncellenme 21 Ocak 2019 13:47

Kilo verirken üç yerden verilir bunlar yağ, kas ve su tabakasında meydana gelen kayıplardır. Son dönemde popüler olan sıvı detoksları ile kısa süre de ani kilo kayıplar görülebilir ancak ertesi gün tekrar aynı kiloya dönüş yapılır. Bu durum kilo kaybının sudan yaşandığını ortaya koyar. Vücutta yaşanan sıvı kaybı ile birlikte kalp ritminde bozulma, tansiyon düşüklüğü, böbrek sorunları, bilinç kaybı ve yüksek tansiyon gibi sorunlar oluşabilir.

Hızlı kilo vermek adına sudan kaybedilen kilolara dikkat etmek gerekir. Sağlıksız ve dengesiz olarak beslenmek yeteri kadar alınmayan besin öğeleri nedeni ile kas kaybı meydana gelir kas kaybı ile birlikte kişilerde duruş bozuklukları, yorgunluk, metabolizmalarda yavaşlamalar ve vücutta sarkmalar görülebilir. Bunu göze alarak yine de kilo vermek isteyenler metabolizma yavaşlayacağından zamanla kilo veremez hale gelirler. Hatta eski yedikleriniz yemiş olsanız bile ciddi oranda kilo alma gibi durum ortaya çıkabilir.

Yağ oranına dikkat

Vücuda alınan enerjinin kaynağı ne olursa olsun fazla alındığı zaman vücutta yağ olarak kalınacaktır. Kilo verirken yağdan gittiği takdirde vücutta ciddi oranda bir daralma görülecektir. Ve yağdan verilen kilolar sayesinde verilen kiloların geri alınması daha zor olur. Vücutta bulunan fazla yağların verilmesi ile birlikte kalp, şeker, tansiyon ve damar tıkanıklığı gibi hastalıklardan korunulur.