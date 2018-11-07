Hitler’in özel olarak ürettirdiği araç Türkiye'de!

Hitler’in İkinci Dünya Savaşı’nda komutanları için özel ürettiği araçlardan biri Türkiye'de...

Güncellenme 07 Kasım 2018 12:30

Hitler’in İkinci Dünya Savaşı’nda yer alan komutanlar için özel tasarlattığı ve dünyada sadece 66 adet kalan “Volkswagen Kommandeurwagen E87” marka otomobilin bir tanesi de Antalya’da. Aracı hurda olarak 33 bin TL’ye alan Heykeltıraş Sedat Sıvış, otomobili 5 yılda yeniden çalıştırdı.

Türkiye’de yalnızca bir tane var

Almanya’nın Nazi lider Adolf Hitler tarafından ikinci dünya savaşı sürecinde komutanlarına özel olarak ürettirdiği arazi aracı Volkswagen Kommandeurwagen E87'den Türkiye'de sadece bir tane var.

Almanya’daki fabrikası ile iletişime geçti

Antalya Vosvos Sevenler Kulübü Başkanı Sedat Sıvış, kolları sıvadı ve 2013 yılında Türkiye ve Almanya'daki Vosvos sevenlerle iletişime geçti.

Almanya'da çekme belgeli hurda 1942 model Kommandeurwagen E87 bularak Türkiye'ye getiren Sıvış, otomobili yeniden çalışır hale getirmek için 5 yıl emek harcadı ve bu sürede aracın Wolfsburg'daki fabrikasıyla defalarca iletişime geçti.

Aracı orijinal rengine boyadı

Sıvış, otomobilin o dönemde kullandığı haki rengin kodunu da alarak aracı orijinal rengine boyattı. Savaşta komutanların askerleriyle iletişimini sağlayan telsiz sistemini de Almanya'dan getirten Sıvış, otomobile monte ettirdi. 5 yılda otomobili çalışır hale getiren Sıvış, toplam 33 bin TL harcadı.

Araç trafiğe kayıtlı

Otomobilinin trafiğe kayıtlı olduğunu ve hiçbir sakıncası olmadığını anlatan Sıvış, üzerine savaş gereçleri ve mühimmat çantası da yerleştirdi.

Ülkeye parça parça sokulmuş

Sıvış, otomobilin çok geniş hayran kitlesine ulaştığını, dünyanın her yerinden katkılar olduğunu, parçalar geldiğini, ciddi bir ekip oluşturduklarını, bazı konularda otomobilin imalat merkezi Wolfsburg'u arayarak bilgiler aldıklarını, aracın Hitler'in emriyle komutanları için üretildiğini, parça parça yurda sokulmuş bir savaş aracı olduğunu söyledi.

Alıcısı olursa satabilir

Sedat Sıvış, otomobile iyi bakabilecek bir alıcı çıkması halinde satmayı düşündüğünü de söyledi.