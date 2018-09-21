Hırsızlıktan gözaltına alınan Şafak Sezer'in abisinden şok ifadeler!

Hırsızlıktan gözaltına alınan Şafak Sezer'in abisi Yavuz Sezer'in ifadesi ortaya çıktı.

Güncellenme 21 Eylül 2018 09:38

Ünlü komedyen Şafak Sezer’in abisi Yavuz Sezer, Ankara'da 9 Eylül'de akşam saatlerinde AŞTİ'de M.Ş. isimli vatandaşın 600 lirasını yankesicilik yoluyla çaldığı gerekçesi ile gözaltına alınmıştı. Suçunu kabul eden Yavuz Sezer iddiaya göre polislere, "Bu işin profesörü benim. Tekrar yapacağım, beni tekrar yakalayacaksınız" dedi.

İyi Partili ismi de soymuştu

Yavuz Sezer, daha önce de İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, 24 Mart Perşembe günü Trabzon'da yaptığı mitingde, İl Yönetim Kurulu üyesi Hasan Basri Halisçelik'in 1600 lira ile 400 dolarını çalmış, yaklaşık 160 saatlik kamera kayıtlarının ardından tespit edilerek Ankara'da gözaltına alınmıştı. Sezer'in AŞTİ'de gerçekleştirdiği son hırsızlık eylemi sonrasında suçunu kabul ettiği öğrenildi. İfadesinde yankesicilik eylemini tek başına yaptığını söylediği belirtilen Sezer'in, "Ben işimi tek yaparım, paramı kimseyle bölüşmem. İşimi tek başıma hallederim. İşlerime kimseyi sokmam" dediği ortaya çıktı.

“Bu işin profesörü benim”

Gözaltına alınan Sezer'in polislere, "Bu işin uzmanı benim, profesörü benim. Ben yapacağım ki siz de görevinizi yapacaksınız, beni yakalayacaksınız. Tekrar yapacağım, beni tekrar yakalayacaksınız" dediği öğrenildi. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekiplerince gözaltına alınan Sezer'in yankesicilik için özellikle kalabalık alanları seçtiği kaydedildi. Sezer'in yankesicilik ve benzeri suçlardan 12 sabıka kaydının bulunduğu bildirildi.