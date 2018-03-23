Hırsız kürekle saldırdı, 3 polis yaralandı!

İstanbul'da bir inşaatın bodrum katına saklanan hırsız olay yerine gelen polislere kürekle saldırdı. 3 polis yaralandı. Saldırgan ise bacağından vuruldu.

Güncellenme 23 Mart 2018 14:18

Kozyatağı'nda bulunan Abdülezelpaşa sokakta garip bir hadise meydana geldi. Bir inşaatta hırsızlık yapan kişi polis ekiplerince yakalanmak istedi ama hırsız polislere kürekle saldırdı. Olayda birçok polis yaralandı. Polis ekiplerine saldıran hırsız bacağından vurularak etkisiz hala getirildi. Olay sonrası 3 polis ve 1 hırsızla birlikte 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bodrum kata saklandı

İddiaya göre, inşaatta bekçilik yapan vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler, bodrum katta bulunduğu düşünülen hırsızı aramaya başladı.

Kürekle saldırdı

Gürcü asıllı olduğu belirtilen hırsız bu sırada polislere kürekle saldırdı. İki polis memuru başından yaralanırken şüpheli kaçmak istedi. Saldırgan yardıma gelen polis ekiplerine de saldırdı. Bir polis memuru da elinden yaraladı.

Bacağından vurdular

Polisler hırsızı normal yollarla durdurmayınca bacağından vurarak etkisiz hala getirdi. Yaralı 3 polis memuru olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı şüpheli ise ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.