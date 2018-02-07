Hira'nın doğum gününde fiyatlar konuştu!

Okan Kurt ve Demet Akalın, kızları Hira için yapımı bir hafta süren ve fiyatı 6 bin TL olan bir pasta yaptırdı.

Güncellenme 07 Şubat 2018 10:10

Eşi Okan Kurt ile 2012 yılında evlenen Demet Akalın, 2014 yılında dünyaya gellen kızları Hira'nın doğum gününü kutladı. Birçok ünlü ismin de katıldığı doğum günü partisinde hediyeler havada uçuştu.

Pastanın yapımı bir hafta sürdü, fiyatı 6 bin TL

Uzun zamandır doğum günü hazırlığında olan Demet Akalın, özel gün için yaptırılan bu pastaya tam 6 bin TL ödedi. Üstelik pasta bir haftada ancak hazırlanabildi. Giydiği kıyafetlerin pahalılığı ve sosyal medyada kullandığı dil ile sürekli gündem olan Demet Akalın, bu sefer kızının doğum günü için yaptırdığı bu pasta ile gündeme geldi.

Ünlü isimler Akalın'ı yalnız bırakmadı

Özlem Yıldız, Seda Sayan ve Ebru Destan gibi isimlerin katıldığı doğum günü partisinde Fatih Ürek, Hira'ya beşi bir yerde taktı. Demet Akalın'ı bu özel gününde dostları yalnız bırakmadı.