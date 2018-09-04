Hindistan'dan ABD'ye S-400 resti

Hindistan, ABD'ye Rusya'da alacakları S-400'lerin alımından vazgeçmeyeceklerini iletti.

Güncellenme 04 Eylül 2018 09:52

Hindistan’da yayın yapan NDTV sitesinin hükümet yetkililerine dayandırdığı haberde, 6 Eylül'de ABD-Hindistan bakanları arasında yapılacak görüşmede Hindistan tarafının ABD tarafına S-400 satın almaktan vazgeçmeyeceğini ileteceği kaydedildi.

Üst düzey bir Hintli yetkili, Rusya ile S-400 anlaşmasını neredeyse tamamladıklarını, daha da ilerlemek istediklerini, ABD tarafına bu konudaki tavırlarını iletmeyi planladıklarını söyledi.

Habere göre, Yeni Delhi, S-400'lerin bölgesel koşullar nedeniyle Hindistan'a gerekli olduğu gerekçesiyle Washington'ın yaptırımlarını engellemek istiyor.