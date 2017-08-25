Hindistan'da guruya tecavüz suçlaması: Çıkan olaylarda 14 kişi öldü

Hindistan'ın önde gelen gurularından kabul edilen, aynı zamanda oyuncu, şarkıcı ve yönetmen Gurmeet Ram Rahim Singh tecavüzden suçlu bulundu. Çıkan olaylarda 14 kişi öldü

Güncellenme 25 Ağustos 2017 21:22

Hindistan'ın önde gelen gurularından biri cinsel saldırıdan suçlu bulundu. Mahkeme Gurmeet Ram Rahim Singh'in aldığı cezayı henüz açıklamamasına rağmen ülkenin kuzeyinde çıkan olaylarda 14 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın önde gelen gurularından kabul edilen, aynı zamanda oyuncu, şarkıcı ve yönetmen Gurmeet Ram Rahim Singh tecavüzden suçlu bulundu.

Savcı H.P.S. Verma, yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Pançkula kentinde mahkemeye çıkan Singh'in 2002 yılında görülmeye başlanan davada iki kişiye tecavüzden suçlu bulunduğunu belirtti.

Mahkeme, Gurmeet Ram Rahim Singh'in aldığı cezayı ise önümüzdeki pazartesi günü açıklayacak.Mahkemenin yapıldığı kente Singh'in binlerce destekçisi akın etmişti. Hindistan güvenlik önlemlerini artırmak için 15 binden fazla asker ve polisi görevlendirmişti.

Hindistan'da "kutsal" olarak kabul edilen Gurmeet Ram Rahim Singh'in tecavüzden cezaya çarptırıldığının açıklanmasının ardından güvenlik güçleri ile göstericiler arasında çatışma çıktı.

Olaylarda yaşamını yitirenlerin Guru Ram Rahim Singh'in taraftarları olduğu belirtiliyor.