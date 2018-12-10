Hindi alacaklar dikkat! Ücreti ne kadar olacak?

Yıl başı öncesi hindi almak isteyen vatandaşlar zamlar öncesi pazarlara akın etti. Peki hindi fiyatları ne kadar?

Güncellenme 10 Aralık 2018 10:47

Yıl başında vatandaşlar tarafından tercih edilen hindiler, şimdiden satışa çıkarılmaya başlandı. Geçen sene 60-70 TL’ye satılan dişi hindiler, bu sene 110-120 TL’den satılıyor. Erkek hindiler ise geçen sene 90-100 TL’den satılırken, bu sene 160-180 TL’den alıcı buluyor.

Şimdilik zam yapılmadı

Yıl sonuna bir hafta kala hindi fiyatlarında 60-70 TL arası zam bekleniyor. Yıl başında hindi eti yemek isteyen vatandaşlar, zaten fiyatları yüksek olan hindileri erkenden alabilmek için zam öncesi pazarlara akın etti. Hindi yetiştiricileri satışlardan memnun ama vatandaş fiyatların pahalılığından dertli. Hindilerin, geçen sene 60 TL olduğunu belirten vatandaşlar bu sene 120 TL olduğunu ifade ederek satıcılarla uzun uzun pazarlık yapıyor.

Fiyatlara zam gelecek

Yem fiyatlarına büyük oranda zam geldiğini belirten hindi üreticileri, vatandaşın yıl başı öncesi hindiye rağbet gösterdiğini, dişi hindilerin 110-120 TL, erkek hindilerin 180 TL’den satıldığını, bu fiyatlara 10 gün sonra zam geleceğini söyledi.