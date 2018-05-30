Himmet adıyla toplanan paraları Bank Asya'da tutanlara gözaltı

FETÖ'nün himmet adıyla topladığı paraları Bank Asya hesabında tutan 59 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Güncellenme 30 Mayıs 2018 12:12

FETÖ'nün himmet adıyla topladığı haraçları Bank Asya'da hesap açarak örgüt adına tuttukları belirlenen 59 şüpheli hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, gözaltı kararı verildi.

Soruşturma başlatıldı

Savcılık yaptığı açıklamada, Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK), FETÖ'nün himmet adı altında topladığı paranın, şüphe çekmeden aklanması için örgütün kapatılan finans kurumu Bank Asya nezdinde başka kişiler adına açılan muhtelif hesaplarda tutulduğunun belirlenmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

59 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen 59 şüphelinin yakalamasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

26 kişi yakalandı

Operasyon kapsamında şu ana kadar 29 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.