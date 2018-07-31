Hilal Cebeci'den ilginç paylaşım

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündemde kalmayı başaran Hilal Cebeci bu kez de ilginç bir paylaşıma imza attı.

Güncellenme 31 Temmuz 2018 10:06

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla magazin gündeminden düşmeyen ve çok sayıda kullanıcı tarafından merakla takip edilen Hilal Cebeci, bu kez de rahibe kıyafetli bir paylaşım yaptı.

"Rahibe Teresa gibi olmuşsun"

Uzun zamandır cesur paylaşımlarda bulunmayan Hilal Cebeci, Instagram hesabından ilginç bir paylaşıma imza attı. Cebeci, kendisini rahibe fotoğrafına montajladı. Cebeci'nin takipçileri paylaşıma "Rahibe Teresa gibi olmuşsun" yorumunu yaptı.

“Hayatım bir rahibeninkinden farksız”

Sosyal medya hesabından yaptığı rahibe fotoğraflı paylaşıma, "İnanırmısınız, hayatım bir rahibeninkinden farksız. Hatta onlarınki daha eğlencelidir. NET" notunu düştü.