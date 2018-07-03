Hikaye’de artık soruda sorulabiliyor!

Instagram, Facebook tarafından satın alınmasının ardından her yeni bir gün yeni bir yenilikler kullanıcı karşısına çıkıyor.

Güncellenme 03 Temmuz 2018 13:57

Instagram, her geçen gün bir başka yenilik ile kullanıcı karşısına çıkmaya devam ediyor son olarak kullanıcılarına sunduğu yeni Lite IGTV özellikleri ile dikkatleri fazlası ile üzerine çekmeyi başardı. Geçtiğimiz günlerde yaptığı duyuruda hikayelerin arka planına müzik ekleme özelliğinin de geleceğini duyurmuştu. Bugün teknoloji gündeminde yer alan bilgiye göre ise Instagram artık hikayelerine soru sorabilme özelliğine de getirecek.

Hali hazırda Instagram kullanıcılarına “evet hayır” anketi özelliğini zaten sunuyordu. Hatta etiketler aracılığı ile bile soru sorma imkanı tanıyordu ancak yanıt olarak bir cevap vermek pek mümkün değildi. Son güncellemenin hayata geçmesi ile birlikte kullanıcılar takipçilerine soru sorabilecek ve bu özellik kendi başına bir özellik olacak. Hikayede sorulan soruya takipçiler diledikleri kadar uzunlukta cevap verebilecek.

Şuan test aşamasında olan bu özellik ne yazık şuan sadece belli kullanıcılar tarafından kullanılıyor. Kullanıcıların tamamına ne zaman erişim verileceği henüz bilinmiyor konuya ilişkin Instagram tarafında bir açıklama geldi.