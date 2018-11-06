Heyecan dorukta! Diriliş Ertuğrul, yeni yüzleri ile yarın başlıyor

Diriliş Ertuğrul'un kadrosuna yeni sezonda Burak Özçivit ve Hande Soral gibi ünlü isimler katılıyor.

Güncellenme 06 Kasım 2018 14:57

Burak Özçivit, İlker Aksum, Eser Karabil ve Enis Yıldız'ın ardından Hande Soral da resmi olarak Diriliş Ertuğrul’un kadrosuna kaltıldı.

Hande Soral da kadroya dahil oldu

Ünlü oyuncu Hande Soral, Zeydan Hatun karakteri dizinin kadrosunda yer alacak. Yarın sezonun ilk bölümüyle ekranlara gelecek olan dizi için, 250 kişilik ekip tarafından yeni bir Söğüt şehri inşa edildi. Tüm otağ ve dekor değişti ve kıyafetler yeniden tasarlandı.

İlker Aksum, Yunan komutan rolüne olacak

Diziye çok sayıda yeni isim dahil oldu. Bunlardan biri de Yunan komutan rolüne hayat verecek olan İlker Aksum. Ünlü oyuncu geçen sezon yine TRT’de yayınlanan Mehmetçik Kûtül Amare adlı dizide rol almıştı. Aksum’un dizideki rolü Cox ise izleyiciden tam not almıştı.

Eser Karabil’in rolü merak konusu?

Dizide rol alacak diğer bir isim olan Eser Karabil de Ezel ve Karagül gibi dizilerde oynadıktan sonra Muhteşem Yüzyıl Kösem'de rol almıştı. En son ise Fazilet Hanım ve kızları dizisinde yer aldı.

Enis Yıldız Diriliş’le ekranlara geri dönüyor

İki sezondur ekranlarda görünmeyen Enis Yıldız da Diriliş Ertuğrul ile geri dönüyor. Poyraz Karayel'de Avukat Necdet rolüne hayat veren Yıldız, Medcezir'de Mithat Civanoğlu karakteri ile rol almıştı. Oyuncu son olarak Show TV’de yayınlanan Cesur Yürek dizisinde oynadı.

Zeydan’dan önemli ipuçları

TRT 1 Kanal Koordinatörü Kurtuluş Zeydan, Diriliş Ertuğrul'un yeni sezonuna dair bazı ipuçları verdi. Vatan gazetesine konuşan Zeydan, ''Hikaye dönüşüyor. Tarihsel süreçte Kayı obasının yükselişi ana aksımız olarak devam ediyor. Ama Ertuğrul Söğüt'e yerleşiyor'' dedi.

Burak Özçivit'le fotoğrafını paylaşan Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ, "Uzun süredir büyük bir titizlikle yürüttüğümüz projede Osman karakterine ise Burak Özçivit hayat verecek. Bu vesileyle yol arkadaşlığımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.