Herkesin takdir ettiği Yusuf, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la buluştu!

Broşür dağıtırken İyi Partili bir kadının hakaretlerine maruz kalan Yusuf Özoğul, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la buluştu.

Güncellenme 30 Mart 2019 10:38

AK Parti’nin seçim broşürlerini dağıtırken, İyi Parti Pendik İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Mine Koraş'ın sözlü sataşmasına maruz kalan Yusuf Özoğul’a sosyal medyada büyük destek gelmişti.

Gelişmeleri cenazede öğrendi

Hakkındaki gelişmeleri memleketi Bayburt’ta anneanesinin cenazesinde öğrenen Yusuf, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la buluştu. Burada konuşan genç AK Partili, İstanbul’a gideceğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmenin en büyük hayali olduğunu belirterek, "Tek dileğim buydu" dedi.

Erdoğan’la buluştu

Dileği kabul olan Yusuf Özoğul, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Dolmabahçe'deki TRT ortak yayını öncesi bir araya geldi. Cumhurbaşkanı, Özoğul'a başsağlığı diledi.

“Meral Hanım'ın da bundan ders alması lazım”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, olayla ilgili, "Meral Hanım'ın yanındaki yandaşları bu ama öbür tarafta Yusuf'umuzun duruşu bu. Yusuf'un bugün de bir defin olayı vardı. Arkadaşlar da onu bu akşam buraya davet etti. Bu akşam da çıktı buraya geldi. Şimdi bir şey var. O, mensubu olduğu partinin broşürünü dağıtıyor. Ben tabii Yusuf'u bu sebeple şahsım, partim, milletim adına kutluyorum. Demek ki lise mezunu da olarak bizim böyle gençlerimiz var. Yusuf'un yaptığı, o provokatör kadına ve onun temsil ettiği zihniyete verilen bir ahlak dersidir. Tam bir ahlak dersi verdi. Yusuf'u gerçekten şahsım, milletim adına kutluyorum. Demek ki bizim böyle gençlerimiz var. Yusuf'un yaptığı, o provokatör kadına ve onun temsil ettiği zihniyete tam bir ahlak dersidir. Meral Hanım'ın da bundan ders alması lazım.

“Makarna işi CHP'nin işi”

"Olayı makarnaya niye getiriyorsun? Makarna işi AK Parti'nin işi değil ki. Makarna işi CHP'nin işi. Halkı "göbek kaşıyan, makarnacılar" olarak küçümseyen onlar. Ha biz halkımıza sosyal belediyecilik olarak gerekli yardımları yaparız. O da Yusuf olarak, hangi Yusuf'un izinden gittiğini biliyor. Onun için gözlerinden öpüyorum" ifadelerini kullandı.