Herkesin beklediği uygulama hayata geçiyor

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, çok yakın bir zamanda nöbetçi noter uygulamasına geçileceğini söyledi.

Güncellenme 19 Şubat 2019 17:03

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, çok yakın bir zamanda nöbetçi noter uygulamasının hayata geçirileceğini, ilk başta cumartesi ve pazar günlerinde noterlerin aktif olmasıyla başlayacaklarını, daha sonra da kapsamının genişleyeceğini söyledi.

“Yargıya güveni artırmak için çalışmalar yürütülüyor”

Bakanlığın bu uygulama üzerinde çalıştığını belirten Bakan Gül, nöbetçi noter konusunda bazı görüşmeler yaptıklarını, kamuoyundan da destek aldıklarını, uygulamayla birlikte hafta içi çalışan, mesai yapanların işlemlerini hafta sonu yapmalarını sağlayacaklarını, bu konuda olumlu geri dönüşlerin olduğunu, temel yaklaşımın "güven veren adalet" olduğunu, vatandaşların yargıya güvenini artırıcı çalışmaların süreceğini belirtti.

“Nöbetçi noter uygulaması Türkiye’de başlıyor”

Bakan Gül, nöbetçi noter uygulamasının bu çalışmalardan biri olduğunu, ilgili birimlerle görüşmelerin devam ettiğini, çok yakın bir gelecekte nöbetçi noter uygulamasının Türkiye’de de başlayacağını, daha sonra da kapsamının genişleyeceğini ifade etti.

“Hafta içi 17.00’den sonra noterler açık olacak”

İlk başta nöbetçi noter uygulamasının hafta sonu başlayacağını belirten Bakan Gül, sistemin sağlıklı işlemesini sağladıktan sonra ve eksiklerin tamamlanmasından sonra hafta içi 17.00’den sonra da noterlerin açık olacağı bir sistemin geleceğini, ihtiyaca göre bu uygulamanın kapsamının genişletileceğini, tekrar gözden geçirmenin mümkün olacağını söyledi.

Bakan Gül, cumartesi ve pazar konusunda büyükşehirlerde, illerde ayrı teknik çalışmalar yaptıklarını, çalışmaların tamamlanmasıyla uygulamanın hayata geçirileceğini dile getirdi.