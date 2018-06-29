Herkes onu arıyor! Minik Leyla nerede?

Ramazan Bayramı'nda kaybolan minik Leyla Aydemir için başlatılan arama seferberliği hakkında AFAD'dan açıklama geldi.

Güncellenme 29 Haziran 2018 17:41

Ağrı Bezirhane'de Ramazan Bayramı'nın birinci gününden itibaren haber alınamayan Leyla Aydemir için başlatılan arama seferberliği hakkında AFAD'dan açıklama geldi.

16 gündür aranıyor

Minik Leyla Aydemir'i bulmak için yürütülen arama çalışmaları 16 gündür sürüyor. AFAD ekipleri bölgede arama ve kurtarma çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Van AFAD Birlik Müdürü Sadi Ekin, "Köy çevresi ve içinde ekiplerimizce minumum 30 kilometrekarelik bir alanda arama-kurtarma çalışması gerçekleştirildi. Leyla'ya dair hiçbir belirti yok. Kaçırılma ihtimalinin kuvvetli ihtimal olduğunu düşünüyoruz. Tabi ki bu konuyu emniyet daha iyi değerlendirecektir" dedi.

Köy ve çevresinde arama devam ediyor

Bir çocuğun ayağının takılarak düşebileceği ve akıntıya kapılabileceğini belirten Ekin, dere, bataklık, kuyu gibi bütün sulu alanlarda inceleme yapıldığını, Ağrı Valiliğinden yeni bir talimat gelene kadar köy çevresindeki arama- tarama faaliyetlerine devam edeceklerini söyledi.

Tüm kuyular arandı

Ekin, ilk olarak dere kenarlarını, köprü altlarını ve sazlık alanları arayan ekipler burada minik kızı bulamayınca iki koldan arama yapmaya başladı. Bir ekip tarım arazilerinde arama yaparken, AFAD ve Kızılay ekipleri köyde bulunan tüm kuyuları Ağrı Belediyesi'ne ait vidanjörle boşalttı. Ekipler boşaltılan kuyularda kürek ve dirgenlerle Leyla'yı aradı.

İzine rastlanmadı

Kuyulardan da bir ize rastlamayan ekipler daha sonra metruk evler, tandırlık ve ahırları 'Mavi' isimli köpekle aradı ancak herhangi bir sonuç elde edilemedi.

Yanında başka bir minik daha var

Öte yandan uzun süredir haber alınamayan Leyla Aydemir'in yeni fotoğrafları ortaya çıktı. İHA'nın servis ettiği fotoğraflarda Kayıp Leyla'nın yanında yaşça küçük başka bir kız çocuğu daha bulunuyor.