Herkes Mert Fırat'ın peşinde, o ise İdil Fırat'ın!

Bir süredir aşk yaşayan ve aşklarını nikahla taçlandırmak isteyen Mert Fırat ve İdil Fırat çiftinin kına gecesi yapıldı.

Güncellenme 28 Ağustos 2018 11:46

Bir süredir aşk yaşayan ve aşklarını nikahla taçlandırmak isteyen Mert Fırat ve İdil Fırat çiftinin dün akşam kına gecesi yapıldı. Çiftin kına gecesi sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi.

Yakışıklılığı ile gönülleri fetheden Mert Fırat ile evlenme hazırlıkları yapan İdil Fırat’ın kına gecesi Pazartesi gecesi Erol Yıldırım imzalı organizasyonla Sait Halim Paşa Yalısı'nda gerçekleşti.

Taht ile girişi eleştirildi

Mert Fırat ile 8 Eylül’de dünya evine girme hazırlığı yapan İdil Fırat, dün akşam Sait Halim Paşa Yalısı'nda kına yaptı. İdil Fırat’ın salona 4 kişinin taşıdığı taht şeklindeki 'tefour' üzerinde girmesi ise sosyal medyada eleştiri aldı.