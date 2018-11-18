Herkes merakla bekliyordu! İşte katlanabilir akıllı telefonun fiyatı

Samsung'un satışa sunmaya hazırlandığı katlanabilir akıllı telefonun fiyatı sızdı.

Güncellenme 18 Kasım 2018 15:25

Samsung'un geçen hafta teknoloji severlerin karşısına çıkan dünyanın ilk katlanabilir akıllı telefon modelinin ücreti sızdırıldı.

Fiyatı ne kadar?

Güney Koreli dev teknoloji firması Samsung’a yakın kaynakların verdiği bilgiye göre, şirket teknoloji dünyasına bomba gibi düşecek cihazın ücreti hakkında fikir birliğine vardı. Bu kaynaklara göre, Infinity Flex ekranlı katlanabilir Samsung akıllı telefon, 1770 dolardan satışa sunulacak.

“Geleceğin akıllı telefonları için temel”

Samsung, bir ilki gerçekleştirdiği bu katlanabilir ekran teknolojisini 'geleceğin akıllı telefonları için temel' olarak nitelendirdi.

Tasarımına ait detaylar gizli tutuluyor

Fakat firma bu cihazın tasarımında çok şeyi gizli tutuyor ve kullanıma sunduğu temsil tasarımının gerçekle birebir uyuşmadığı iddia edildi.

Bu alanda çalışma yapan tek firma değil

Dünyada bir ilki gerçekleştirdiği teknoloji üzerine mesai harcayan Samsung, bu alanda çalışma yapan tek firma değil.

Apple’dan da bir hamle geldi

Geçtiğimiz günlerde Apple’ın da katlanabilir akıllı telefon teknolojisi için aldığı patent basına sızmıştı.

Apple ne zaman açıklayacak?

Fakat Samsung’un görücüye çıkardığı ve satışa hazırlandığı modelin aksine Apple’ın böyle bir hamlesi bulunmuyor.

Samsung’un satışa sunması sonra teknoloji dünyasının vereceği tepki ise merak konusu.