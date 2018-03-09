Herkes canlı bomba sandı ama gerçek çok farklı çıktı!

Gaziantep'te kalp hastası bir gencin taktığı holter cihazını görenler canlı bomba paniğine kapıldı.

Güncellenme 09 Mart 2018 12:07

Gaziantep'te kap hastalığı nedeni ile günlük yaşamında kalp ritmini ve tansiyonu ölçme için takılan holter cihazı ile hastaneye gelen bir genç paniğe neden oldu. Göğsünde bulunan cihazla hastaneye gelen kalp hastası genç, aniden yere düşünce olanlar oldu. Genci gören çevredekiler genci canlı bomba sanarak panik oldu.

Dengesini kaybederek yere düştü

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde Salı günü yaşanan olay herkesi paniğe sevk etti. Adı bilinmeyen genç, kalp ritmini ve tansiyonu ölçmek için göğsüne taktığı holter cihazı ile hastaneye geldi. Kardiyoloji'de sürekli tedavi gören genç, hastane girişiminde dengesini kaybederek yere düştü.

Yardım eden vatandaş, "Canlı bomba" diye bağırdı

Yardım etmek isteyen bir vatandaş bu esnada gencin göğsündeki kabloları gören canlı bomba diye bağırmaya başladı. Büyük bir panik yaşanan hastanede, insanlar bir an önce çıkabilmek için büyük bir izdiham oluşturdu. Yere düşen genç hasta ise yaşanan panik nedeni ile korkarak bayıldı. Hastanedeki sağlıkçılardan birinin gencin göğsündeki cihazın holter olduğunu fark etmesi ile yaşanan panik son buldu. Yerde ilk müdahalesi yapılan hasta, tedavi için acil servise götürüldü.