Herkes bunu konuşuyor! Eğitimde devrim gibi kararlar

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, gezici otobüs sınıflarının devreye gireceğini, okullarda teneffüs süresinin azalacağını söyledi.

Güncellenme 07 Kasım 2018 11:22

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşma yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Gezici otobüs sınıflar devreye girecek. Okullarda teneffüs süresi azalacak" dedi.

Bakan Selçuk, gelecek süreçte özel öğretime teşvik uygulamasını kademeli olarak azaltarak kaldırılacağını, yabancı dil konusunda dijital ortam oluşturulacağını söyledi.

Müfredatların çocukların ilgi, yetenek ve mizaçları doğrultusunda esnek, modüler ve uygulamalı olarak iyileştirileceğini vurgulayan Bakan Selçuk, “Şartları elverişsiz hanelerdeki çocukların erken çocukluk eğitiminde araç-gereç ihtiyacı karşılanacaktır. Toplum temelli erken çocukluk hizmetlerinin yayılımı bağlamında merkezler, atölyeler ve gezici otobüs sınıflar devreye sokulacaktır” dedi.

Bakan Selçuk sözlerine şöyle devam etti:

“2018-2019 eğitim ve öğretim yılında ödeme miktarları Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Bakanlığımızın müştereken belirlediği oranda artırılarak, eğitim ve öğretim kademesine göre yıllık 3.290 TL ile 4.610 TL arasında değişen eğitim ve öğretim desteği ödenecektir.”