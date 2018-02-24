Herkes bu kazayı konuşuyor!
Bursa'da 69 yaşındaki bir vatandaşın yaptığı kazada arka koltuktan oturan eşi ön camdan fırlayarak kaputa düştü.
Bursa'da 69 yaşındaki bir sürücü direksiyon kontrolünü kaybedip bariyerlere çarpınca ortaya ilginç görüntüler çıktı. Sürücünün arka koltukta oturan eşi camdan fırlayarak kaputa düştü. Yaralanan yaşlı çift, hastaneye kaldırıldı.
Araç bariyerlere çarptı
Bursa'da Enver Çap ismindeki 69 yaşındaki şahsın sürdüğü araç Orhangazi- Gemlik karayolu Karsak mevkisinde bariyerlere çarptı.
Kaputun üzerine düştü
Kaza sırasında Enver Çap isimli şahıs araçta sıkıştı. Arka koltukta oturan 65 yaşındaki eşi Gülli Çap ise çarpmanın etkisi ile ön camdan fırlayarak kaputun üzerine düştü.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Araçta sıkışan sürücüyü kurtarmaya gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralılar Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hayati tehlike yok
Çiftin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.