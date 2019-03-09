Herkes bu haberi bekliyordu! O bakanlıklar 40 bin kişi alacak

Devlet Personel Başkanlığı, kamuda ihtiyaç duyulan alanlarda çok sayıda personel alınacağını duyurdu.

Güncellenme 09 Mart 2019 11:18

Kamuda ihtiyaç duyulan alanlarda çok sayıda personel alınacak. Devlet Personel Başkanlığının yayınladığı ilan göre; sözleşmeli er, öğretmen ve birçok alanda olmak üzere 40 bine yakın personel alımı yapılacak.

Devlet Personel Başkanlığı; bazı bakanlıklar ile kurumlara alınacak personele dair ilan yayınladı. Buna göre; kamuya alınacak personel sayısı ve başvuru süreçleri belli oldu.

Sözleşmeli er alımı

MSB’ye; Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinden istihdam edilmek üzere 13 bin sözleşmeli er alımı yapılacak. Sözleşmeli erliğe 25 yaşını bitirmemiş adaylar başvuru yapabilecek. Adaylar, "personeltemin.msb.gov.tr" internet adresinden e-Devlet şifresiyle giriş yaparak başvuru yapabilecek. Personelde istenilen nitelikler bu sitede yer alıyor.

Kadın ve erkek jandarma alımı

İçişleri Bakanlığı da Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 3 bin 40 erkek, 335 kadın olmak üzere toplam 3 bin 375 jandarma alımı yapacak. Ön başvurular, "vatandas.jandarma.gov.tr" adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet vasıtasıyla yapılabilecek. Başvurular, 13 Mart'a kadar yapılabilecek.

Öğretmen alımı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) da bu yıl ilk etapta 20 bin öğretmen alacak. Ön başvurular 26 Mart-1 Nisan tarihlerinde yapılacak. Sözlü sınavlar ise, 12-30 Haziran'da düzenlenecek. Başvurular, MEB'in internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Başka kurumlarda da alım olacak

Kamuya MSB, İçişleri, MEB dışında da personel alımı yapılacak. Devlet Personel Başkanlığının internet sitesinde (www.dpb.gov.tr) birçok üniversite, belediyeler ile Türkiye Elektrik Dağıtım, Savunma Sanayi Başkanlığı ve Devlet Demiryolları gibi kamu kurumlarının personel alım ilanları yayınlanıyor. İlanlarda adaylar için aranan şartlar ve başvuru süreleri de yer alıyor.