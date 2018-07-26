Herkes alıyor! Bedelli kart satışları patladı

Bedelli askerlik yasasının kesinleşmesinden sonra künye şeklinde özel ürünler üreten bir firmanın satışları patladı.

Güncellenme 26 Temmuz 2018 16:34

Bursa’da bir hediyelik eşya üreten firma, bedelli askerlik yasası sonrasında kredi kartı görünümünde, 21 gün sayan şafak kartlı künye üretti. İnternette 20 TL’den satışa açılan künyelere yoğun talep olduğu belirtildi.

Bedelli kesinleşti

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen bedelli askerlik teklifi yasalaştı. Böylece, bedelli askerlikten 1 Ocak 1994 tarihi de dahil bu tarih öncesi doğanlar yararlanacak. Bedelli askerlikte fiyat 15 bin TL olarak belirlenirken, askerlik gün sayısı olarak da 21 gün olarak belirlendi.

20 TL’den satışa çıktı

Bedelli askerliğin kesinleşmesi sonrasında bazı firmalar özel ürünler tasarlamaya başladı. Bursa’da üretim yapan bir firma, bedelliler için özel künye üretti. Bu ürün hem kredi kartına benzer hem de 21 gün şafak kartına benzer şekilde tasarlandı. 20 TL’den piyasaya sunulan ürünler büyük ilgi gördü.

Kişiye özel hediyeler tasarlıyorlar

Konuyla ilgili açıklama yapan firma sahibi Birol Çin, 17 yıldır kişiye özel hediyelik ürünler tasarlayıp ürettiklerini, ’bedelli kart’ ve isim yazan, ayrıca kredi kartı numarası ile çip bulunan künyelerin ilgi gördüğünü, ‘bedelli askerlik’ ve ’21 gün’ ibareleri bulunan künyenin daha çok satıldığını söyledi.

Hediye için alınıyor

Bedelliden yararlanacakları için böyle bir tasarım gerçekleştirdiklerini ifade eden Çil, şu anda talep çok ve satışların iyi durumda olduğunu, kimileri arkadaşlarına hediye etmek için aldığını, kimilerinin ise espri amaçlı aldığını belirtti.

Daha farklı ürünler de tasarlayacaklar

Çil, daha farklı ürünler de tasarlayacaklarını, kupa, duvar saati, anahtarlık ve cüzdan gibi ürünlerde de bedelli askerlik konusunu işleyeceklerini, bu ürünleri de daha esprili hale getirip yine bedelli askerlikten yararlananlar ve yakınları için satışa çıkaracaklarını söyledi.