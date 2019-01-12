Herkes, Acun'la aşk yaşadığı iddia edilen Itır Esen'i aradı

Acun Ilıcalı ile aşk yaşadığı iddia edilen Itır Esen, Google'da aranma rekoru kırdı.

Güncellenme 12 Ocak 2019 14:45

Acun Ilıcalı’nın, Miss Turkey 2017 yarışmasında birinci olan Itır Esen’le aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Genç model kısa süre içinde Google’da en çok aranan isimler arasına girdi.

Dubai’de tatil yaptılar iddiası

İkilinin Bağdat caddesinde bir restoranda yemek yediği ve birlikte tiyatroya gittiği daha sonra da Dubai’de birlikte tatil yaptığı iddia edilmişti. Ardından da kalabalık bir arkadaş grubu ile Dubai'de çekilmiş bir fotoğraf karesi ortaya çıkmıştı.

Google’da 200 bin kez arandılar

Bu haberlerden sonra ünlü Yeşilçam oyuncusu ve kendisi ile aynı adı taşıyan Itır Esen’in de yeğeni olan Itır Esen, kısa sürede Google Trend'e girdi. Buna göre Esen, Google’da en az 200 bin kez arandı. Sosyal medyada en fazla konuşulan konu da Itır Esen’in Şeyma Subaşı ile olan benzerliği oldu.