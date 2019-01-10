Her şeyi itiraf eden "Fuat Avni" geri adım attı

"Fuat Avni" hesabını yönetenlerden biri olduğu gerekçesi ile 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra tutuklanan Mustafa Koçyiğit, hakkındaki iddiaları yalanladı.

Güncellenme 10 Ocak 2019 11:47

FETÖ’nün 15 Temmuz’daki hain darbe girişiminde İstihbarat Daire Başkanlığı'nı ele geçirmeye çalıştıkları gerekçesi tutuklanan 32 kişinin yargılanmasına devam edildi. “Fuat Avni” hesabının kullanıcıları arasında yer aldığı iddia edilen sanıklardan Mustafa Koçyiğit, hakkında ileri sürülen iddiaları kabul etmedi.

Hakkındaki iddiaları yalanladı

Dairesi Başkanlığında çalışan FETÖ’cü Koçyiğit’in bilgisayar mühendislerinden sorumlu olduğu ve Fuat Avni hesabını yönetenler arasında bulunduğu ileri sürülmüştü. FETÖ’cü isim duruşmada hakkındaki tüm iddiaları yalanladı.

“Darbe girişiminden haberdar değildim”

15 Temmuz darbe girişimi günü eşinin doğum günü olduğunu belirten Koçyiğit, öğle saatlerinde bir giyim mağazasından eşine hediye aldığını, akşam evine döndüğünü, aynı günü gecesi bir defa markete gittiğini, bütün geceyi evde geçirdiğini, ertesi gün Kütahya'ya düğüne gidecekleri için hazırlıklar yaptıklarını, darbe girişiminden haberdar olmadığını, o gece sosyal medyadan darbecileri de kınadığını söyledi.

“Deliller hukuki değil”

Koçyiğit, FETÖ üyesi olduğu ve Akif kod adını kullandığı iddialarını kabul etmediğini, evinde ele geçirilen dijital materyallerin hukuka uygun olarak toplanmadığını, bulunan delillerin hukuki olmadığını ileri sürdü.

ByLock iddialarını yalanladı

Başka biri üzerine kayıtlı hat üzerinden ByLock kullandığı iddiasını da kabul etmeyen Koçyiğit, HTS kayıtları geldiğinde programı kullanmadığının görüleceğini, savcılık aşamasında avukatı huzurunda verdiği ifadeleri kabul etmediğini, bu beyanların kendisine ait olmadığını, zorla yazdırıldığını ve tahliyesini istediğini söyledi.

Daha önceki ifadesinde ne demişti?

Avukatı huzurunda savcılıkta ifade veren Koçyiğit, FETÖ ile üniversite yıllarında tanıştığını belirterek, örgütün talepleri doğrultusunda İstihbarat Daire'den temin ettiği verileri ve devletin gizli bilgilerini bu yapının amacı doğrultusunda kullandığını itiraf etmişti.

Koçyiğit, savcılıkta, "Selman Abi, ilk görüştüğümüzde kullanacağım kod ismi benim belirlememi istedi. Ben de 'Akif' olarak belirledim ve ondan sonra bu çalışmalarda benim irtibatlı olduğum kişiler beni 'Akif' ismiyle tanıdılar” demişti.