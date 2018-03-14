Her sabah 1 bardak içerseniz...

Faydaları saymakla bitmeyen limon suyu, yaşamsal faaliyetleri etkileyen pek çok vitamin ve mineralleri de barındırmaktadır.

Güncellenme 14 Mart 2018 13:45

İçeriğinde bol miktarda C vitamin, lif, vücuda faydalı iyonlar ve mineraller birlikte yoğun miktarda lifte içeren limon suyunun faydalarını saymakla bitmez. İşte bu faydalardan bir kaçı...

Bağışıklık sistemini güçlendirir

İçeriğindeki yüksek miktardaki C vitamini bağışıklık sisteminizi güçlenmesine yardımcı olur. Nezle, grip gibi bağışıklık sisteminizin düşmesine bağlı olarak ortaya çıkan hastalıkların tedavi olmasında yardımcı olur ve bu hastalıkların ortaya çıkmasını engeller.

Tansiyonu dengeler

Potasyum bakımından zengin olan bir turunçgildir. Tansiyonun düşmesinde ve dengelenmesinde önemli rol oynayan potasyum, yüksek tansiyon hastaları düzenli olarak limon suyu tükettiğinde dengede kalmasını sağlayacaktır.

Kan şekerini dengeler

İçeriğinde bulunan doğal asitler limonun kanı temizleme etkisini ortaya koyar ve dışarıdan alınan şekerin vücutta dengelenmesine yardımcı olur.

Böbrekleri ve sindirim sistemini temizler

Doğan antioksidanlar içeren limonlu su vücudu toksinlerden arındırak sindirim sistemi ve böbreklerin temizlenmesine yardımcı olur. Bu sayede vücuttu bulunan fazla su yani ödeminde atılmasına yardımcı olur.

Güçlü kemikler

İçeriğinde bulunan C vitamini kalsiyumun vücutta emilimini sağlayıp daha güçlü kemiklere sahip olmanıza yardımcı olur.

Temiz ve pürüzsüz bir cilt

Siyah noktaların temizlenmesinde limonu pamuk yardımıyla cildinize uygulayabilirsiniz. Aynı zamanda limonlu su vücudu toksinlerden arındırarak daha sağlıklı ve parlak bir cilde sahip olabilirsiniz.

Kansere karşı korur

Alkali ortamda yaşayamayan kanser hücreleri, limon suyu ile vücut alkali hale gelince çok fazla barınamadan ölür. Düzenli olarak her sabah limonlu su içmek kanser riskini azaltır.

Kilo kontrolünde yardımcı olur

İçeriğindeki pektin lifleri sayesinde limon vücutta uzun süren tokluk hissi yaşanmasına yardımcı olur. Böylece hızlı kilo vermeye yardımcı bir besin haline gelir.

Sinir sistemini güçlendirir

Beyne ve sinir sistemine faydası olan potasyum limon suyunda bol miktarda bulunan bir mineraldir. Aynı zamanda stress aldında iken kaybolan C vitamini eksiği limon suyu yardımı ile vücuda tekrar kazandırılır.

Ağız ve diş sağlığına

Limon suyu nefesi tazeler ve ağızda oluşacak kötü kokuyu engeller. İçeriğinde bulunan faydalı iyonlar sayesinde ise diş eti ağrılarını azaltır.