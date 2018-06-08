Kadınlar arasında en sık görülen kanserlerden biri meme kanseridir, kanserden ölüm nedenlerinde ise 2. sırada yer alıyor.

Güncellenme 08 Haziran 2018 12:45

Meme kanseri hem ülkemizde hem dünyada kadınların arasında görülen kanserlerde en sık görülenidir. Ülkemizde nerdeyse her 15 kadından 1’inde meme kanseri teşhisi konuyor. Her yıl önceki yıla oranla daha da artış göstermektedir. 20 yıl öncesine kadar meme kanseri 45-55 yaş arasında görülürken şimdiler bu yaş 35’e kadar geriledi. Hatta çok daha genç yaşlarda kadınların bu hastalığa yakalanma ihtimali arttı. Ancak bu rakamlar göz korkutmaması lazım çünkü meme kanserinde erken tanı tedavinin başarısında son derece etkilidir.

Her kitle kanser değildir

Bu kitlelerin her biri kanser değildir kimisi içi su dolu keseler yani kistlerde olabilir kimileri ise bazı adet dönemlerinde ortaya çıkıp sonra kaybolan kitlelerde olabilir.

Ağrı yapmaz

Memede bulunan kitlelerin ağrı yapmaması kanser olunmayacağı anlamına gelmez. Kimi kitleler ağrı olsa kanser kitlesi olabilir.

Emzirme kansere engeldir

Emzirme ile birlikte süt kanallarının tıkanmasına bağlı olarak memede kitleler oluşabilmektedir ve bunlar kanserle ilişkili olmayabiliyor. Evet emzirmek meme kanseri üzerinde koruyucu bir etkendir. Yapılan araştırmalar sonucunda 12 ay emziren kadınların kansere yakalanma ihtimali yüzde 4 oranında azalma olduğu görülmüştür. Emzirme kanser riskini azaltıyor olsa da tamamen ortadan kaldırmaz.

Gençte yaşta da yakalanılabilir

Genellikle menopoz sonrası görülebilen bir hastalık olsa da 35 yaş altında da hastaların olmadığını unutmamak gerek.

Aile olmaması kansere yakalanmayacağı anlamına gelmez

Pek çok kadın eline gelen kitleyi kanser olarak yorumlamak istemez ve aile geçmişinde kanserin olmaması kişinin kendisinde de olmayacağı düşünür. Ancak ne yazık ki ailede kimsede olmaması kendisinde olamayacağı anlamına gelmez.

Kistler kanser riskini artırmaz

Memede bulunan kistler kanser riskini artıran nedenler arasında değildir.

Biyopsi kanserin yayılmasına neden olmaz

Halk arasında dolaşan şüpheli kitle için yapılan biyopsi kanserin yayılmasına neden olmaz. Tüm çalışmalar bunlara dikkat edilerek uzmanlar tarafında takibi ve kontrolü yapılarak sonuçlandırılır.