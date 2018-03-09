Her derde deva mucizevi o besin!

Kafkaslardan geldiği düşünülen kefirin sağlık için faydaları saymakla bitmiyor. Peki neden kefir tüketilmeli?

Güncellenme 09 Mart 2018 16:39

İçeriğindeki biotin, B1, B12, kalsiyum, magnezyum, triptofan ve fosfor gibi bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olan vitamin ve mineralleri içermektedir. Bağışıklık sistemini güçlendirmekle beraber kilo vermeye yardımcı ve sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı bir besindir.

Mayalanma ürünü

Kefir, sütün içerisinde bulunan alkol ve laktozun birleşik laktik asidin fermente olması yani mayalanmasıyla oluşan bir üründür. Kefir taneleri içerisindeki mikroorganizmalar sütle karıştırılarak 24 saatlik bir saat diliminde tekrar fermente olmasıyla kefir elde edilir. Kefir içerisinde bulunan kefir taneleri çıkarılarak yeniden kefir elde edilebiliyor. Sütün kefir olmasıyla birlikte içerisinde laktik asit, karbondioksit, asetik asit ve etanol gibi bileşiklerle beraber vitaminler de meydana çıkıyor.

Kilo kontrolünde yardımcı

Günlük besinlerle beraber tüketildiği takdirde sağlıklı bağırsak florasına sahip olmaya yardımcı oluyor. Düzenli olarak tüketildiğinde bağırsak sorunu yaşayanlar da bu sorunların azaldığı gözlemlenmiştir. Bağırsak hareketlerinin düzenlenmesinin yanı sıra gaz şikayetlerinin de azalmasına yardımcı olmuştur. Kalsiyum açısından zengin olan kefir, laktoza karşı intoleransı olan kişiler için şahane bir alternatiftir. Her ne kadar sütte bulunan yağ oranına göre değişiklik gösterse de bir bardak kefirde bulunan kalori sadece 100 kaloridir ve kilo vermeye yardımcı bir besindir. Glisemik indeksi düşük bir besin olmasından dolayı uzun süre tokluk hissi sağlamakta ve şekerli ve karbonhidratlı besin yeme isteğini azaltıyor. İyi bir protein kaynağı olması nedeniyle ara öğünler tercih edilebilir.

Bağışıklık sistemini güçlendiriyor

İçerisinde bulunan betakaroten sayesinde bağışıklık sistemin güçlenmesine yardımcı olur ve sakinleştirici bir etkiye sahiptir. Gelişim çağındaki çocukların kemiklerinin güçlenmesinde ve boylarının uzamasında olumlu etkileri bulunmaktadır. Sinir sistemine de yumuşatan ve sakinlik veren kefir, rahat bir uykuya yardımcı olur.

Akşam yemeğinden sonra 1 bardak

Akşam yemeklerinden sonra ara öğün olaran 1 bardak içilen kefir, yorgunluğa ve sakinleşmeye olumlu etkileri bulunur ve böylece daha rahat bir uykuya yardımcı olur. İçerisinde bulunan magnezyum ve kalsiyum depresyonu ciddi orandan azaltıcı bir etkiye sahiptir.