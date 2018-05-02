Her akşam mezarlıkta ağlayan kız kim?

Çorum'da bir mezarlıkta her akşam vakti ağlayan genç kız vatandaşları harekete geçirdi. Mezarlığa kamera yerleştirildi, genç kızın kimliği tespit edilmeye çalışılıyor.

Güncellenme 02 Mayıs 2018 17:13

İlginç olay Çorum'da meydana geldi. Genç bir kızın her gün akşam saatlerinde mezarlıkta ağladığı belirtildi. Olayın aydınlatılması için söz konusu bölgeye belediye tarafından güvenlik kamerası yerleştirildi.

Durum mezarlık görevlilerine de bildirildi

İddiaya göre, 28 Nisan'da akşam saatlerinde Çorum merkezindeki Ulu Mezarlık yakınındaki esnaf, bir mezarın başına genç bir kızın ağladığını görünce durumu mezarlık görevlilerine bildirdi.

Polise haber verildi

Görevlilerin yaptığı araştırmada, bahsi geçen bölgede kimseye rastlamadı. Ertesi gün akşam saatlerinde kızın yine mezarlıkta olduğu ihbarı üzerine görevliler, polise haber verdi.

Kıza not bırakıldı

Polis ekipleri mezarlık çevresinde arama yaptı ama bir sonuca ulaşamadı. Bunun üzerine mezarlık görevlileri tarafından genç kızın başında ağladığı iddia edilen kabre, "Her gece oraya gelip neden ağlıyorsun, derdin ne? Yardımcı olalım, bize not bırak" yazısının bulunduğu kağıt bırakıldı.

Polis ekiplerinin çalışmaları sonuçsuz kaldı

Dün akşam saatlerinde genç kızın yeninden mezarlığa geldiği iddiası üzerine ise polis ekiplerinin yaptığı arama çalışmaları yine sonuçsuz kaldı.

Kamera yerleştirildi

Şehirdeki vatandaşlarında panik içinde takip ettiği olayın aydınlatılmasıyla ilgili, genç kızın kimliğinin tespit edilmesi ve bulunması için Çorum Belediyesi tarafından söz konusu mezarın yakınındaki bir ağaca güvenlik kamerası konuldu. Kamera görüntüleri mezarlık görevlileri ve polisler tarafından takip edilecek.

Belediye başkanı açıklama yaptı

Belediye Başkanı Zeki Gül konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Gül, şimdiye kadar yapılan arama çalışmalarından bir sonuç alınamadığını belirtti.

Bir vatandaşın 17-18 yaşında olduğu tahmin edilen siyah giyimli bir kişinin, 'Beni neden bırakıp gittin?' diye ağladığını duyunca araştırma yapmış" ifadelerini kullanan Gül, "Kimseyi görememişler. İkinci gün de aynı şey olunca mezarlıklar müdürlüğündeki arkadaşlarımız konuyu Emniyet Müdürlüğüne bildirmiş. Polislerin aramaları sonucunda bir şey bulunmamış. Konu mezarlık ve gece vakti olunca gizemli bir hale gelmiş. Gizemli bir ortam olunca konu ilgi çekti. İlçelerden, diğer illerden gelip 'Konu nedir?' diye merak eden vatandaşlarımız var. Kaybolan bir cisim gibi tanımlamışlar."

Bu hareketlerin normal bir kişi tarafından yapılmayacağını düşündüğünü belirten Gül, "Ya yakınını kaybetmiştir ya da yakınını kaybettikten sonra mezarlıklarla ilgili duygusal hale bürünmüş bir vatandaşımız olduğunu düşünüyorum. Bugüne kadar tespit edilmiş bir durum yok" dedi.