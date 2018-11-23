Henkel, negatif kur rüzgarlarına rağmen büyüdü

Henkel, zorlu rekabet ortamına rağmen 2018'in üçüncü çeyreğinde iyi bir ilerleme gösterdi.

Güncellenme 23 Kasım 2018 09:42

Henkel CEO’su Hans Van Bylen, markalarının 2018’in üçüncü çeyreğinde iyi bir ilerleme kaydettiğini, sürekli devam eden zorlu bir rekabet ortamında, negatif kur rüzgarları ve yükselen malzeme fiyatlarına karşın satışların, karlılığın ve kar etme potansiyellerini daha da arttırdıklarını, firma bünyesindeki üç iş biriminin de bu pozitif gelişme katkı sağladığını ifade etti.

Genel organik satış büyümesi büyük ölçüde Yapıştırıcı Teknolojileri İş Birimi’nin öncülüğünde gerçekleştiğinin altını çizen Van Bylen, aynı zamanda tüketici iş birimlerinin de organik satışı arttırdıklarını, 2018 Mali Yılı’nın ilk dokuz ayında genel ölçekte zorlu ekonomik koşullarla karşı karşıya kaldıklarını, negatif kur etkileri bu dönemde, grup satışlarının 900 milyon Euro’nun üzerinde bir miktarda azalmasına sebep olduğunu, buna karşın karlı bir büyüme gerçekleştirmeye devam ettiklerini, stratejik önceliklerin hayata geçirilmesi konusunda kararlı tutumlarını sürdürdüklerini söyledi.

2018 Mali Yılı hedefi teyit edildi

2018 Mali Yılı hedefini teyit eden Henkel, yüzde 2 ile 4 aralığında bir organik satış büyümesi beklemeye devam ediyor. Yapıştırıcı Teknolojileri İş Birimi için yüzde 4 ile 5 aralığında bir organik satış büyümesi beklentisi içinde olan Henkel, Beauty Care İş Birimi’nde yüzde 0 ile 2 aralığında pozitif bir organik satış büyümesi beklentisi, Çamaşır ve Ev Bakım İş Birimi’nde de yüzde 2 ile 4 aralığında bir büyüme beklemeye devam ediyor.

Henkel bu bir senelik dönemde, düzeltilmiş satış kazancı için, %18 seviyesine ulaşacağı öngörüsünde bulunuyor. Üç iş biriminin de bu pozitif performansa katkısının olmasını bekleyen Henkel, imtiyazlı hisse senedi başına karlılıkta yüzde 3 ile 6 aralığındaki beklentisini teyit ediyor.

2018’in üçüncü çeyreğinde satış ve kar performansı

Henkel, 2018’in üçüncü çeyreğindeki satışlar 5,037 milyar Euro seviyesine ulaştı ve geçen senenin üçüncü çeyreğine kıyasla nominal olarak yüzde 1,1 oranında büyüdü. Kur değişimleri, satın alma ve elden çıkarmaların etkisinden arındırılmış organik satışlarda ise yüzde 2,7 oranında iyi bir artış elde edildi. Satın alma ve elden çıkarmaların katkısı ise yüzde 1,6 seviyesinde gerçekleşti. Kur değişimlerinin satışlar üzerindeki negatif etkisi yüzde -3,2 oranında oldu.