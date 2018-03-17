Hem mağdur etti, hem de geçmiş olsun diledi!

Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın, mağdurlara ses kaydı göndererek geçmiş olsun diledi.

Güncellenme 17 Mart 2018 17:37

Türkiye'nin son dönemlerdeki tartışmasız en konuşulan ismi olan Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın, mağdurlara ses kaydı ile geçmiş olsun diledi. İnternete düşen ses kaydında Aydın, Uruguay'da olduğunu kabul etti. 'herkese büyük geçmiş olsun' derken, bütün para iadelerini yapacağını ileri sürdü.

Basını suçladı

Mehmet Aydın gönderdiği ses kaydında durumların bu hal gelmesini basını suçladı. Aydın, 18 ayda 215 milyon TL yatırım yaptıklarını iddia etti. Hesapların açılması ve üyelere ödemelerin yapılabilmesi için bakanlığa bizzat kendisinin yalvardığını, ancak kimsenin kendisini dinlemediğini ve şirketin Bitcoin varlıklarını yok saydığını söyledi.

Sahne adı Eren Çapar’mış

Aydın, 31 Mayıs 1991'de Bursa'da doğduğunu ancak aslen Giresunlu olduğunu belirtti. Basında çıkan rap müzikle ilgili çıkan haberleri de doğrulayan Aydın, sahne adının Eren Çapar olduğunu belirtti.

"Ticarette kâr da var zarar da”

Aydın, "Ticarette kâr da var zarar da. Bir gün batarsak tüm varlıklar üyelerimizindir diye söz vermiştim. Devlet mal varlıklarımızı satarak iadeleri yapacaktır, kalan kişilere de ödemeleri ben Bitcoin ile yapacağım. Herkese geçmiş, büyük geçmiş olsun. Kâra da zarara da hepimiz ortaktık. Üyelerimiz zarar görmediği gibi bizi suçladı. Ama bütün iadeleri yapacağım, ama iki yıl ama üç yıl..." dedi.