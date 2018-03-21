Günlerdir gündemden düşmeyen Çiftlik Bank'ın benzeri 120 yapı tespit edildi.

Güncellenme 21 Mart 2018 09:59

Günlerdir gündemden düşmeyen ve piyasadan yarım milyardan fazla para topladığı ortaya çıkan Çiftlik Bank'ın, sanal ponzi oyunlarında aslında bir puzzle'ın parçası olduğu ortaya çıktı. Yapılan incelemelere göre hala faaliyette olan 120'den fazla çiftlik oyunu var.

Çiftlik Bank benzeri yapılar

Bunlardan bazıları ise şu şekilde; Sütbank, Çılgıninekler, Anadolu Farm, Galeribank, Çiftlikshop, Yeşilbank, Bizimtavuklar, Gerçekçiftçi, İmecebank...Adı geçen bu oyunlarda Çiftlik Bank'la aynı yapıya sahip. Fakat bunlardan bir tanesi var ki o da Çiftlik Bank'la yarışacak düzeyde. Anadolu Farm'ın üye sayısı ve topladığı iddia edilen para neredeyse Çiftlik Bank kadar var.

Şirker Kayseri'de kuruldu

Kayseri merkezli olan şirket, Ekolium A.Ş. bünyesi altından faaliyet gösteriyor. Yılda yüzde 300'e varan oranlarda kâr vaat eden Anadolu Farm'ın bir yılda 200 milyon TL para topladığı iddia edildi.

44 Bin üyesi var

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Anadolu Farm hakkında inceleme başlattı. Çiftlik Bank ile söylem benzerliği içinde olan Anadolu Farm, 44 bin üyesi bulunan sistemde 2 hafta önce tüm ödemeler durdurdu.

Ödeme yapmıyor

İnceleme başladıktan sonra üye ödemelerini günlükten haftalığa çıkaran ve sonra da durduran Anadolu Farm'ın üyelerini "İnceleme nedeniyle hesaplarımız bloke edildi. Bu yüzden ödeme yapamıyoruz" açıklaması ile oyaladığı ortaya çıktı.

Hem Çiftlik Bank mağduru hem Anadolu Farm üyesi

Bir Anadolu Farm bayisinin aynı zamanda Çiftlik Bank'tan mağdur olduğu ortaya çıktı. Çiftlik Bank'a 190 bin TL kaptırdığını belirten bayi, ancak Anadolu Farm'a hâlâ güvendiğini söyledi.

Dikkat çeken benzerlikler

Çiftlik Bank logosunda inek yer alırken, Anadolu Farm'ın logosunda boğa resmi bulunuyor. Piyasadan 200 milyon TL topladığı iddia edilen Anadolu Farm'ın kurucusu İsa Karademir'in Çiftlik Bank Ceo'su Mehmet Aydın ile benzer yaşlarda olması da dikkat çekiyor.

Milli duyguları kullandılar

Telefonlara çıkmayan Karademir, üyelerine WhatsApp grupları ile mesaj yolluyor. Öte yandan Anadolu Farm üyelerinin de piyasadan daha fazla para toplayabilmek için Çiftlik Bank gibi milli duyguları kullandığı görülüyor.

Tavuk tavuk restoranları açmış

Para yatıran üyelerin gözünü boyamak için yapılan yatırımlarda Anadolu Farm'ın tercih ettiği alan ise tavuk restoranları açmak olmuş. Kayseri ve Tokat'ta "Tauk" markasıyla restoran açan şirket, dağıttığı kârın buralardan geldiğini iddia ediyor.

Bakanlıktan uyarı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkilileri ise Anadolu Farm'ın da nitelikli dolandırıcılık yaptığını ve vatandaşların dikkatli olması gerektiğini ifade etti. Bakanlık ödemelerin durmasında kendilerinin etkisi olmadığını açıkladı.