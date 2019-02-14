Helikopter kazası soruşturmasında o komutan görevden alındı

Çekmeköy’de yaşanan ve 4 askerimizin şehit olduğu helikopter kazası sonrası başlatılan soruşturmada üst düzey görevden almalar yaşandı.

Güncellenme 14 Şubat 2019 14:57

İstanbul Çekmeköy’de bulunan bir siteye UH-1 tipi bir askeri helikopter düşmüştü. Olay sonrası açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kazada dört askerin şehit olduğunu duyurmuştu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu kapsamda 4. Kara Havacılık Alay Komutanı'nın görevden alındığı ve farklı bir birimde görevlendirildikleri belirtildi.

“Sonuç kamuoyuyla paylaşılacaktır”

İstanbul'da yaşanan helikopter kazası sonrası hızlı bir şekilde idari ve adli soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, “Hiçbir gerekçeye dayanmayan asılsız bir takım iddiaların ortaya atılması çirkin ve inciticidir. Önceden de ifade edildiği üzere, yapılan incelemeler tamamlandığında sonuç kamuoyuyla paylaşılacaktır. Soruşturmanın sağlıklı yürüyebilmesi için 4'üncü Kara Havacılık Alay Komutanımız başka bir birimde görevlendirilmiştir” ifadeleri kullanıldı.