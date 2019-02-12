Helikopter düşmeleri ile gündeme gelen komutanlık taşınıyor

Askeri kaynaklar, 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığının taşınmasına dair çalışmalara başlandığı belirtildi.

Güncellenme 12 Şubat 2019 17:31

Askeri kaynakların verdiği bilgiye göre, İstanbul Çekmeköy’de askeri helikopterin test uçuşu sırasında kaza kırıma uğradığı, art ardına yaşanan kazanlar nedeni ile 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığının taşınmasına dair çalışmalara başlandığı belirtildi.

Daha önceki kaza sonrası test uçuşları yapılıyordu

Çekmeköy’de dört askerin şehit olduğu helikopter kazasına dair, basın mensuplarının sorularına cevap veren askeri yetkililer, 26 Kasım 2018’de yaşanan helikopter kazası sonrası 126 UH-1 tipi helikopterinden motor testlerini başarıyla tamamlayanların uçuşuna devam edebileceğine yönelik yapılan ilave düzenlemeyi hatırlattı.

Test uçuşunda kaza kırıma uğradı

Bu kapsamda uçuş testlerinin yapıldığını belirten yetkililer, uçuşlardan başarıya geçenlerin uçuşlarının devam ettiğini, Sancaktepe'deki helikopterin test uçuşu aşamasında kaza kırıma uğradığını belirtti.

4. Kara Havacılık Alay Komutanlığı taşınabilir

Sancaktepe’de yerleşim birimleri arasında kalan 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığının taşınmasının gündeme geldiğini ifade eden askeri kaynaklar, yer konusunda projelerin devam ettiğini, Trakya'da bir bölgeye taşınmasıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Bakımları yapılıyor

Askeri kaynaklar, helikopterin test ve bakımlarının hem birliklerindeki bakım yerlerinde hem de Ankara'daki 5. Ana Bakım Fabrikası'nda yapıldığını, motorların her bir vidasına kadar sökülerek gerekli parçaların yenileştirildiğini vurguladı.