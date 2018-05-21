HDP'nin listesinde dikkat çeken iki isim!

HDP'nin 24 Haziran seçimlerden aday göstereceği vekillerin listesi belli oldu. Ahmet Şık ve FETÖ'ye desteği ile bilinen Ömer Faruk Gergerlioğlu da listede yer aldı.

Güncellenme 21 Mayıs 2018 16:50