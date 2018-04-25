HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı o isim oldu!

HDP'nin Selahattin Demirtaş'ı Cumhurbaşkanlığına aday göstereceği ileri sürüldü.

Güncellenme 25 Nisan 2018 16:15

Bugün toplanan HDP Parti Meclisi Cumhurbaşkanlığı adaylığı için tutuklu eski Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş'ı uygun gördü. Bu kararla Demirtaş'ın adaylığı kesinleşirken, kararın parti kurullarında sürecin işletilmesi için henüz açıklanmayacağı öğrenildi.

Demirtaş ise tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi'nden adaylık teklifine yanıt verdi. Demirtaş, partiye olumlu geri dönüş yaptı ve aday olma kararının kendisine bırakılması durumunda bunu kabul ettiğini belirtti. Adayın kesin olarak açıklanması ise 1 Mayıs tarihi olarak belirlendi.

Öte yandan HDP Genel Merkezi'nde yapılan toplantıda CHP'nin "sıfır baraj ittifakı"na da destek kararı çıktı.