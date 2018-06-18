HDP'den olay Akşener açıklaması!

HDP Sözcüsü Bilgen, ikinci tura Muharrem İnce veya Meral Akşener'in kalması halinde her ikisini de destekleyeceklerini söyledi.

Güncellenme 18 Haziran 2018 13:09

24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala partilerin açıklamaları da art arda gelmeye başladı. Kürt seçmen ise bu seçimin en kilit noktasında yer alıyor. Herkes seçim ikinci tura kalırsa ve Akşener söz konusu olursa Kürtler oy verecek mi diye merak ediyor. Bu konuda şu ana HDP'den bir açıklama yapılmazken ilk kez açıklama yapan HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, katıldığı canlı yayında ikinci tura Muharrem İnce veya Meral Akşener kalması halinde her ikisini de destekleyeceklerini söyledi.

HDP sözcüsü Ayhan Bilgen , Fox’ta İsmail Küçükkaya’nın konuğu oldu. Bilgen katıldığı programda Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura kalınması durumunda ikinci tura Muharrem İnce veya Meral Akşener kalması halinde her ikisini de destekleyeceklerini söyledi.

Ayhan Bilgen "Bizim yarışımız iktidarla. Biz şu espriyi yapıyoruz sokakta da; bu seçimde 1 milyon oy verin eğer muhalefetin başka bir adayı 2.tura kalırsa 6 milyon oy alın." şeklinde konuştu.

Bilgen, 'Meral Akşener için de geçerli mi?' sorusuna "Evet bu konuda netiz. Bizim açımızdan kişiler üzerinden siyaset doğru değildir. Tek adam rejimi bütün adaylar için yanlıştır. Kim olursa olsun bu yanlışa karşı tavır koymalıyız " dedi.